Bečić: Predsjednički izbori prozor u budućnost

Podgorica, (MINA) – Predstojeći predsjednički izbori su prozor u budućnost, ocijenio je kandidat Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić tokom posjete Danilovgradu i pozvao građane da na tim izborima sude strogo, ali pošteno i časno.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić danas je iz Danilovgrada krenuo u kampanju za predsjednika države.

Navodi se da je Bečić srdačno dočekan od Danilovgrađana, nakon čega je obišao više lokacija u samom gradu.

„Razgovarao je sa brojnim građanima o izazovima sa kojima se susrijeće Danilovgrad i Crna Gora, i ukazao na svoju viziju njihovog prevazilaženja i snažnijeg napretka države, ističući da su čast, skromnost i tradicionalne crnogorske vrijednosti jedini put uspjeha cijele Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da nema ni skupih nekretnina, ni jahti, niti bilo kakvih velikih materijalnih dobara.

„U mojoj biografiji, nećete naći riječi kojima sam vrijeđao druge ljude, ili ih dijelio po vjerskom, nacionalnom ili bilo kom drugom aršinu. U mojoj biografiji, međutim, naći ćete da sam uvijek držao do svoje riječi, jer moja riječ je moja čast, te ako pogazim riječ, izgubiću čast”, poručio je Bečić,

On je pozvao građane da ga podrže na predsjedničkim izborima.

“Ovi izbori su prozor u budućnost i vi glasate za jednog koji treba da predstavlja sve. Taj jedan koji predstavlja sve mora biti jednako častan kao i vi. Sudite na ovim izborima strogo ali pošteno, i što je najvažnije časno“, istakao je Bečić.

Iz Demokratske Crne Gore su najavili da će Bečić u narednim danima posjetiti sve crnogorske gradove i razgovarati sa građanima.

