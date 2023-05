Bečić: Pomirena Crna Gora je naša obaveza

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je konačno, poslije 30 godina, na putu pomirenja, ali taj posao je još daleko od završenog, ocijenio je nosilac izborne liste “Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!”, Aleksa Bečić.

On je kazao da Crna Gora još nije pomirena država.

“Ona je konačno, poslije 30 godina, na putu pomirenja, ali je taj posao još daleko od završenog. Šta znači pomirenje Crne Gore? Koga to u njoj treba miriti i zašto”, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je zemlja izrazito pluralna po nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti građana.

Kako je kazao Bečić, te vrste pripadnosti su čvrsto isprepletane, kao i u skoro cijelom okruženju, ali na vrlo originalan način.

“Kod dijela naših građana su razvijeni suptilni oblici identitetskog opredjeljivanja, često nerazumljivi mnogim našim prijateljima iz svijeta”, rekao je Bečić.

U Crnoj Gori, kako je naveo, postoji znatan broj građana čija se nacionalna, vjerska i jezička pripadnost ne može pretpostaviti po nekakvom klišeu.

“To je naša crnogorska specifičnost, uslovljena istorijskim razvojem naše inkluzivne državnosti, koje se ne trebamo odricati i koja ne krši ničija prava”, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da, nažalost, takva situacija nije sprečavala višedecenijsku vlast da svim tim razlikama brutalno manipuliše, dijeleći građane ne samo na politički podobne i nepodobne, već i na one prihvatljivog i neprihvatljivog identiteta.

“Neke od njih je ta vlast čak stavljala pred iskušenja izbora između različitih segmenata njihovog sopstvenog identiteta”, naveo je Bečić.

Kako je kazao, tjerati nekoga da bira između svoje države, nacije, vjere i jezika je daleko ispod standarda koji se očekuju u Evropi 21. vijeka.

Bečić je rekao da je to pogotovo neprihvatljivo ako se čini zarad očuvanja apsolutne jednopartijske i lične vlasti, uz dovođenje u pitanje elementarnog građanskog sklada i suživota, koji je preduslov svakog prosperiteta, a posebno približavanja Evropskoj uniji (EU).

“Na sreću, veći dio naših građana je u ljudima drugačije vjere i nacije prepoznao, prije svega, svoje susjede, kolege i prijatelje, a i svoje saradnike na istom poslu oslobađanja njihove zajedničke kuće – Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Bečić je kazao da se tako došlo do preduslova za pomirenje u Crnoj Gori, ali ne i do samog pomirenja.

Prema njegovim riječima, pravi mir nije samo odsustvo rata, pa i manje dramatičnih sukoba.

“Mir primjeren današnjoj Evropi podrazumijeva stabilno osjećanje bukvalno svakog građanina da njegova pripadnost bilo kojoj nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj grupi ne utiče ni na koji način na njegov društveni, ekonomski, politički, socijalni, ili bilo koji drugi status”, naveo je Bečić.

Mir, kako je dodao, podrazumijeva ne samo potpuno jednaka prava svih nacionalnih i vjerskih zajednica na očuvanje i unapređivanje svojih tradicija, kultura i identiteta, nego i aktivnu pomoć države svima njima u tome, bez ikakve diskriminacije ili povlašćenosti.

Bečić je kazao da sve te zajednice moraju biti potpuno ravnopravne i u mogućnostima saradnje sa svojim pripadnicima i institucijama sa teritorije drugih država.

“Mir je i kad su svim građanima, kao pojedincima, bez razlike zagarantovana sva prava na izjašnjavanje, bilo vjersko, nacionalno ili političko”, dodao je Bečić.

Sve to, kako je rekao, mora biti u skladu sa zakonom, a zakoni moraju zadovoljiti vrhunske evropske standarde inkluzivnosti.

“Učimo od Evrope zaštitu i poštovanje različitosti, a obogatimo je našim različitostima, zaštićenim i pomirenim na evropski način”, poručio je Bečić.

On je kazao da je pravo pomirenje kada svi shvate koliko znače i jedni drugima i zajedničkoj kući.

“Kad svi budemo svjesni da ona pripada svima nama podjednako, a i svi mi njoj, tek će onda ona pored formalno priznatog imati i svoj puni, suštinski suverenitet koji niko neće moći da ugrozi ni spolja ni iznutra”, rekao je Bečić.

On je naveo da će tek tada Crna Gora moći da zaista krene ka punopravnom članstvu u EU.

“Budimo hrabri i učinimo taj presudni korak. Ovjekovječimo jednom za svagda našu Crnu Goru kao zemlju svih njenih građana, ravnopravnih sa svim njihovim tradicijama i pripadnostima”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS