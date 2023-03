Bečić: Podrška Milatoviću u drugom krugu

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića, poručio je predsjednik partije Aleksa Bečić.

On je kazao da je tu odluku danas donio Glavni odbor Demokrata.

Bečić je pozvao sve birače koji su mu ukazali povjerenje u prvom krugu, članove i simpatizere Demokrata, kao i sve građane Crne Gore, da podrže Milatovića.

“I omoguće konačnu pobjedu nad Milom Đukanovićem i njegovom politikom prošlosti kojoj je definitivno isteklo vrijeme”, dodao je Bečić.

On je kazao da im je to imperativ i ključni zadatak.

“Tako da se cjelokupna infrastruktura Demokrata, koja je široko prepoznata kao izuzetno moćna i organizovana, stavlja na raspolaganje u naredne dvije sedmice Milatoviću u mjeri i na način koji on i njegov izborni štab procijene za potrebnim”, naveo je Bečić.

On se zahvalio biračima koji su mu dali povjerenje u prvom krugu izbora.

“Omogućivši time da u ovako specifičnim uslovima, izuzetno jake konkurencije koja je bila značajno jača nego na ranijim nacionalnim izborima, i projektovano stvaranog narativa o tome ko može, a ko ne može ući u drugi krug, ostvarimo istovjetan rezultat kao u ranijim izbornim procesima na državnom nivou i pokažemo punu stabilnost i vitalnost našeg zaista iskrenog, odanog i dostojanstvenog biračkog tijela”, rekao je Bečić.

