Bečić: Očistićemo Crnu Goru od kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Akcije policije poput današnje, u kojoj je spriječeno ubistvo u Budvi, podstrek su menadžmentu sektora bezbjednosti da istraje u vraćanju policijskog aparata u ruke časnih i hrabrih profesionalaca, kazao je koordinator Biroa za operativnu koordinaciju, Aleksa Bečić.

On se sastao sa načelnikom Regionalnog centra bezbjednosti (RCB) Jug, Petrom Rolovićem.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio svim policijskim službenicima koji su, u koordinisanoj akciji RCB Jug, Odjeljenja bezbjednosti Budva i Sektora za borbu protiv kriminala, spriječili ubistvo na teritoriji Budve.

„Vi ste oni koji najčeše i bez znanja šire javnosti ulažete ogromne napore i predani danonoćni rad da bi štitili državu i naše gradjane“, poručio je Bečić.

On je istakao da su ovakve akcije snažan podstrek menadžmentu sektora bezbjednosti da istraje u vraćanju policijskog aparata u ruke časnih i hrabrih profesionalaca, spremnih da, rizikujući vlastite živote, čuvaju državu i njenu bezbjednost.

„Lako primjećujete one na društveno-političko-medijskom prostoru Crne Gore, kojima očito ne prija odlučna borba protiv kriminala i čišćenje sektora bezbjednosti od svih nedozvoljenih uticaja, pa često kroz hibridno djelovanje pokušavaju da diskredituju vaš rad. Međutim, isti oni rijetko smognu snage da pohvale ekspresno rasvetljavanje ili sprečavanje izvršenja najtežih krivičnih djela“, naveo je Bečić.

On je rekao da bezbjednosni izazovi nijesu samo karakteristika crnogorskog sistema, već su prisutni i u najrazvijenijim državama Evrope i svijeta.

Bečić je kazao da je Crna Gora jedinstvena po tome što se takve situacije pokušavaju zloupotrijebiti u političke svrhe sa ciljem pokušaja diskreditacije i sprečavanja daljih reformi u sektoru bezbjednosti.

„Stoga im jasno poručujem: Svaki pokušaj je sve jaloviji, a naša odlučnost na svim nivoima sve veća da porazimo svaki krak i očistimo Crnu Goru od kriminala i korupcije“, naglasio je Bečić.

Rolović se, kako je saopšteno, zahvalio Bečiću na podršci i aktivnom angažmanu u cilju jačanja kadrovskih kapaciteta Uprave policije kroz zapošljavanje novih službenika.

On je rekao da sa nestrpljenjem očekuju dolazak novih policijskih službenika, čija senergija i svježina su, kako e naveo, prijeko potrebne i bezbjednosnim strukturama na primorju.

„Zahvaljujemo i na podršci u rješavanju stambenih pitanja, jer je visok trošak života u ovom regionu prepreka za dugoročni ostanak kadra. Ohrabruje nas što su najavljeni konkretni koraci na tom planu, na čemu Vam iskreno zahvaljujemo“, rekao je Rolović.

On je poručio da će Regionalni centar Jug nastaviti odlučnu borbu protiv kriminala, uz uvjerenje da će rezultati te borbe i ubuduće predstavljati razlog za zadovoljstvo svih građana Crne Gore.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je zahvalio pripadnicima policije što ulažu maksimalne napore u borbi sa kontinuiranim bezbjednosnim izazovima koji, kako je rekao, postoje kao posljedica međusobnih obračuna organizovanih kriminalnih grupa nastalih za vrijeme bivšeg sistema.

On je kazao da je srećan što će službenicima policije pružiti ruku za ovakav doprinos državi i poručiti im da im država čuva leđa i čvrsto je uz njih.

„Čestitam vam u ime svakog građanina Crne Gore koji se zbog vas osjeća sigurno“, naveo je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS