Bečić: Niko neće izbjeći suočavanje sa pravdom

Podgorica, (MINA) – Akcija izručenja dvije osobe koje crnogorske institucije terete za više teških krivičnih djela, potvrđuju da u Crnoj Gori više nema zaštićenih i nedodirljivih, kazao je koordinator Biroa za operativnu koordinaciju Aleksa Bečić.

Crnogorski državljani Aleksandar Keković (34) i Ivan Delić (55), koji se u policijskim evidencijama vode kao visokorangirani članovi organizovane kriminalne grupe, izručeni su danas Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Bečić je rekao da su pripadnici Uprave policije tu akciju deportacije i hapšenja pažljivo planirali i besprekorno izveli.

“Današnja akcija još jednom potvrđuju naš stav da u Crnoj Gori više nema zaštićenih i nedodirljivih i da nema tog pojedinca koji će izbjeći suočavanje sa pravdom”, naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je dodao, time je još jednom poslata poruka da od države više niko ne može biti jači.

On je zahvalio nadležnim institucijama UAE na izuzetnoj efikasnosti u procesu deporatcije, kao i međunarodnim partnerima, na velikom doprinosu u realizaciji istorijske akcije “General” u okviru koje je zbog krijumčarenja kokaina procesuirano 19 osoba.

Bečić je rekao i da današnja akcija predstavlja još jednu potvrdu međunarodnog ugleda i dobre međuagencijske saradnje, ali i pomoći Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

“Kvalitetna saradnja organa za sprovođenje zakona, međusobno povjerenje, kao i evidentan međunarodni ugled i povjerenje partnera, ključ su velikih uspjeha i svakodnevnih rezultata koji se postižu u borbi protiv organizovanog kriminala”, istakao je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS