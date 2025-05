Bečić: Nagrada od milion EUR za informacije o ubistvu Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ponudiće nagradu od milion EUR za informacije o ubistvu glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksa Bečić.

Bečić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović položili su danas vijenac povodom 21 godine od ubistva Jovanovića.

Kako prenosi portal RTCG, Bečić je poručio da Crna Gora i njene institucije neće stati dok pravda ne bude zadovoljena.

“Jasno je da danas postoji politička volja da se slučaj riješi. Niko ko se ogriješio o zakon danas ne može da spava mirno”, rekao je Bečić.

MUP će, kako je naveo, ponuditi nagradu od milion EUR za obavještenje o informacijama o tome ko je ubio Jovanovića.

Šćepanović je kazao da će se izboriti i dokazati ko su izvršioci ubistva Jovanovića.

On je rekao “da to krivično djelo karakteriše pečat i potpis organizovanog kriminala”.

Šćepanović je naveo da unazad godinu i više aktivno rade na rasvjetljavanju tog teškog krivičnog djela.

“Neću biti od onih koji će ovdje govoriti i kupiti jeftine poene. Biću jedan od onih koji će dati sve od sebe, zajedno sa svojim timom, da rasvijetlim ovo teško ubistvo”, dodao je Šćepanović.

