Bečić: Konkretni rezultati Vlade najbolji odgovor na političke performanse

Podgorica, (MINA) – Konkretni rezultati Vlade u prvih 100 dana rada najbolji su odgovor na razne političke performanse, ocijenio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je rekao da su posebnu pažnju posvetili jačanju sektora bezbjednosti, odlučno se suprotstavljajući narko kartelima, mafijaškim strukturama i njihovom prodoru unutar institucija sistema.

Bečić je kazao da su akcije u prvih 100 dana Vlade dokaz potpune posvećenosti Crne Gore borbi protiv tih pojava.

„Važno je istaći da, uprkos pojedinim političkim performansima koji teže stvaranju pogrešne percepcije stanja u sektoru bezbjednosti, rad velikog broja časnih i profesionalnih službenika doprinosi svakodnevnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, poručio je Bečić.

On je istakao da upravo njima pripadaju zasluge za odlične rezultate u bezbjednosnom sektoru, iako se, kako je naveo, njihov trud često nevidljivo odvija iza buke javne scene.

Bečić je rekao da je u proteklih 100 dana bilo svakodnevnih akcija, procesuiranja i hapšenja.

„Nije bilo privilegovanih i zaštićenih, ni kriminalnih grupa, ni kriminalaca, ni lokala, ni područja“, dodao je Bečić.

On je kazao da država vraća svoju snagu i da “konačno svi osjećaju strah od države”.

Bečić je rekao da je Sektor za borbu protiv kriminala podnio oko hiljadu krivičnih prijava u protekla tri mjeseca.

On je dodao da su u oblasti droga podnijete 54 krivične prijave, zaplijenjeno oko pola tone droga, razbijene mreže krijumčarenja cigareta u Rožajama.

Bečić je rekao i da je uhapšena poznata grupa iz Bara koja se tereti za krijumčarenja i druga krivična djela i da je u drugoj akciji Uprave carine zaplijenjeno oko 600 hiljada paklica cigareta.

On je naveo i da je procesuirano na desetine osoba iz oblasti korupcije, poreskih utaja, pranja novca, trgovine ljudima.

Bečić je rekao da je uhapšeno i procesuirano više policijskih službenika, službenika Uprave carina, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), bivši direktor Uprave policije, kao i drugi državni službenici.

Prema njegovim riječima, u proteklih 100 dana, u kontinuirano veoma izazovnom bezbjednosnom ambijentu, očuvana je bezbjednost građana.

„Realizovan je novogodišnji doček uz prisustvo na desetine hiljada turista širom Crne Gore, bez značajnih problema, i nakon 15 mjeseci ekspresno je riješen problem i omogućen početak pripravničkog staža 14. generaciji Policijske akademije“, kazao je Bečić.

On je rekao da je MUP dao veliki doprinos da Crna Gora ne završi na sivoj listi Manivala i, kako je naveo, mnogo čega drugog što predstavlja konkretne rezultate ostvarene u ambijentu brojih deficita, opstukcija i izazova.

„Nastavićemo odlučno i hrabro, na ozbiljan i odgovaran način, jer konkretni rezultati su najbolji odgovor na razne političke performanse i pokušaje skretanja pažnje sa suštine“, poručio je Bečić.

On je kazao da Sektor za borbu protiv kriminala, Specijalno policijsko odjeljenje i svi drugi djelovi MUP-i i policije, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i nadležnim tužilaštvima, nastavljaju beskompromisnu borbu.

„Zajedno gradimo snažnu, sigurnu i pravednu Crnu Goru za buduće generacije“, dodao je Bečić.

