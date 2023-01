Bečić: Kandidat Demokrata i ES pobijedio bi na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Zajednički kandidat Demokratske Crne Gore i Pokreta Evropa sad pobijedio bi na predsjedničkim izborima, ocijenio je lider Demokrata Aleksa Bečić.

On je u intervjuu za Glas Amerike kazao da je “ovo vrlo značajan, istorijski trenutak”.

„Uvjeren sam da zajednički kandidat za predsjednika Demokrata i Evrope sad, i moguće još nekih manjih političkih struktura, vrlo vjerovatno i vrlo moguće pobjeđuje čak i u prvom krugu predsjedničkih izbora, ali ono što je neminovno je sigurno novi predsjednik Crne Gore“, rekao je Bečić.

On je ocijenio da bi zajednička izborna lista Demokrata, Evrope sad i moguće manjih partijskih struktura na parlamentarnim izborima ostvarila impresivan rezultat.

“Sigurno bi dala novog predsjednika Vlade, a vrlo vjerovatno bi sama praktično bila u mogućnosti da formira buduću vladu”, dodao je Bečić.

On je, odgovarajući na pitanje kako komentariše oprečne stavove lidera Evrope sad o ponudi Demokrata, kazao da je u najnovijem intervjuu Jakov Milatović rekao da apsolutno nije ad aktirana ta ponuda i da je u opticaju.

Bečić je naveo da će sačekati odgovor Pokreta Evropa sad.

“Ali ukoliko ne budemo na kraju imali zajedničkog kandidata za predsjednika Demokrata, Evrope sad i partija slične programske profilacije, Demokrate će svakako, kao snažna partija, imati kandidata”, naveo je Bečić.

Na pitanje koga će Demokrate podržati ukoliko lideri Nove srpske demokratije i Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Mandić i Milo Đukanović, uđu u drugi krug, Bečić je odgovorio da je sigurno da nikad neće podržati kandidata DPS-a.

“Ja sam uvjeren da kandidat umjerenih građanskih političkih struktura ulazi u drugi krug i pobjeđuje na predsjedničkim izborima, tako da je to zaista veoma hipotetičko pitanje koje ni u teoretskoj ravni nije moguće”, naveo je Bečić.

Bečić, koji sa saradnicima boravi u posjeti Vašingtonu tokom koje se sastao i sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom, optimista je da će u šestom pokušaju biti izabrane sudije Ustavnog suda.

On je istakao da je to put do rješavanja drugih, političkih problema u zemlji.

Bečić je naveo da bi se u martu mogli steći uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

“Naravno od nas se očekuje jedan konstruktivan odnos koji smo pokazali i u dosadašnjim procesima koji su vezani sa deblokadu određenih institucija u Crnoj Gori”, rekao je Bečić dan nakon sastanka sa zvaničnicima u Stejt departmentu.

On je ponovio da je ta stranka posvećena evropskom integracijama, evroatlantskom partnerstvu i jačanju Crne Gore kao građanske države.

Bečić je, odgovarajući na pitanje da li se definitivno odustalo od pokušaja da se formira vlada na čelu sa Miodragom Lekićem, kazao da su 4. januara i učesnici sastanka i mandatar na kraju zaključili da neće biti ništa od 44. vlade.

“Ne bih želio da budem sudija, međusobno su se optuživali pojedini politički subjekti, mandatar je imao korektan, odgovaran državnički odnos prema svim tim pitanjima i samom toku sastanka, dao je svoj sud i ja ne bih želio ništa tome da dodam”, naveo je Bečić.

