Bečić izabran za predsjednika Demokrata

Podgorica, (MINA) – Kongres Demokratske Crne Gore izabrao je Aleksu Bečića za predsjednika te stranke.

Na trećem kongresu izabrano je Predsjedništvo Demokrata, dok je Boris Bogdanović izabran za generalnog sekretara te partije.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica i ministar odbrane Dragan Krapović izabrani su za potpredsjednike Demokrata, dok će preostala tri potpredsjednika biti izabrani naknadno.

Na kongresu je izabran i Glavni odbor, kao i Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

Bečić je, u govoru nakon glasanja, rekao da se, odlučujući o tome hoće li prihvatiti novu kandidaturu, rukovodio onim što je ta stranka uradila u prethodnom periodu.

“Donijeli smo ono najvrednije Crnoj Gori. Nijesmo posustajali iako smo imali mnogo prepreka”, naveo je Bečić.

On je rekao da je prošlo vrijeme autokratije i da Crna Gora živi slobodu.

“Slobodu smo donijeli zajedno – političku, društvenu, ekonomsku, socijalnu, vjersku i pravnu. Donijeli smo ono što Crnu Goru čini vječnom”, kazao je Bečić.

On je rekao da nema slobodne Crne Gore bez društveno odgovornih građana i jakih institucija.

“Iz jakih građana rađaju se jake institicije, a iz jakih institucija rađa se prava, istinska, nezavisna, pomirena i građanska Crna Gora. To je mjera patriotizma i ljubavi prema svojoj zemlji i narodu”, kazao je Bečić.

On je naveo da ga je za ponovnu kandidaturu za predsjednika Demokrata motivisao i veliki cilj koji je na dohvat ruke.

“Crna Gora ima veliku, istorijsku šansu i to nije deklarativno niti floskula. Ova generacija političara ima šansu da Crna Gora bude 28 članica EU. Tvrdim da imamo šansu da, kad se za četiri godine ponovo nađemo u ovom ambijentu, proslavimo Crnu Goru kao prvu narednu članicu EU”, naveo je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS