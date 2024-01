Bečić: Čvrsto vjerujem da će Crna Gora danas dobiti novog VDT-a

Podgorica, (MINA) – Djela 44. Vlade i nove vlasti predstavljaju ključnu prekretnicu u konačnom progresu i velikom napretku na evropskom putu, ocijenio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, navodeći da vjeruje da će Crna Gora danas dobiti novog vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Iz kabineta Bečića saopštili su da se on danas sastao sa ambasadorkom Norveške Kristin Melsom i da je sastanak potvrdio da Crna Gora ima snažnu podršku i iskrena partnerstva.

Bečić je poručio da snažno stoje na evropskom i evroatlantskom putu.

„Pored činjenice da je jasan pravac naše spoljne politike zapisan u koalicionom sporazumu, najbolja potvrda poštovanja istog su naša djela, djela 44. Vlade i nove vlasti, koja predstavljaju ključnu prekretnicu u konačnom progresu i velikom napretku na evropskom putu“, kazao je Bečić.

Najvažnija pitanja, kako je rekao, riješili su odmah, na samom početku.

Bečić je naveo da su povratili političku stabilnost, koja generiše društvenu stabilnost, kao i da su povratili funkcionalnost ključnih institucija nakon godina i godina vd stanja.

„Čvrsto vjerujem da ćemo pozitivan niz nastaviti i da će Crna Gora danas dobiti novog VDT-a“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, funkcionalne institucije sa nespornim legitimitetom osnov su povjerenja, kredibiliteta, motivacije službenika i sprovođenja reformi.

“U tom smislu, nadam se da će se konačno ispoštovati i jednoglasna odluka poslanika i vlasti i opozicije o odbijanju izvještaja direktora policije, kao i na bazi te odluke podneseni predlog za razrješenje direktora od strane ministra unutrašnjih poslova”, naveo je Bečić.

Kako je rekao, reformski procesi u odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala zahtijevaju brzinu, efikasnost, povjerenje, nesporan legitimitet, beskompromisnost i motivisanost svih djelova sistema.

„Hoćemo dalje ubrzanje reformskih procesa“, kazao je Bečić.

On je rekao da jedinstvo, pravovremenost, odlučnost i istrajnost u ratu sa kriminalom i korupcijom nema alternativu i da je to čvrsto opredeljenje Vlade.

„Moram istaći da je atmosfera u Vladi odlična, dominira timski duh i kolegijalnosti, zato su i rezultati vidljivi. Nastavljamo partnerski, kolegijalno i odlučno“, naglasio je Bečić.

Melsom je, kako je saopšteno, pružila punu podršku stabilizaciji političkih prilika i situacije u Crnoj Gori.

Ona je poručila da će, iako nije članica Evropske unije, Norveška učiniti sve da pomogne Crnoj Gori da postane prva naredna članica.

„Podržaćemo vaše ambicije, jer mi smo saveznici i svi smo na istom zadatku. Čvrsto stojimo na temeljima očuvanja Evrope, jačanju bezbjednosti, unapređenju prosperiteta, mira i stabilnosti“, navela je Melsom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS