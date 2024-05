Bečić: Crna Gora neće stati dok pravda ne bude zadovoljena

Podgorica, (MINA) – Nerasvijetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dan-a Duška Jovanovića velika je mrlja na obrazu Crne Gore, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić i poručio da države neće stati dok pravda ne bude zadovoljena.

On je danas, sa ministrima unutrašnjih poslova i odbrane Danilom Šaranovićem i Draganom Krapovićemm odao počast Jovanoviću, koju je ubijen prije 20 godina ispred redakcije lista Dana.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da su došli da pošalju poruku da je činjenica da već 20 godina nijesu otkrivena imena nalogodavaca i izvršilaca ubistva Jovanovića velika mrlja i na obrazu i na ugledu Crne Gore.

“Siguran sam da Crna Gora stati neće dok pravda ne bude zadovoljena”, istakao je Bečić.

On je naveo da je najveći dio nadležnosti u rukama tužilaštva i dodao da je zadovoljan jer se posljednjih mjeseci svjedoči intenziviranju aktivnosti.

“Vjerujem da će i svi drugi činioci u društvu dati doprinos da do istine dođemo. Protok od 20 godina je otežavajuća okolnost u istragama o ovakvim zločinima, ali ja sam ubijeđen da se do istine i do pravde uvijek mora doći”, rekao je Bečić.

On je kazao da afirmiše posljednje predloge nadležne komisije da se ustanovi i značajna novčana nagrada za informaciju koja će nas voditi ka izvršiocima i nalogodavcima ubistva Jovanovića i druge predloge u skladu sa zakonom, a koje je predložila resorna komisija.

“Mislim da je to minimum koji moramo i kao Vlada i kao država da uradimo kako bi rasvijetlili ovaj slučaj”, dodao je Bečić.

On smatra da se protokom 20 godina stvorene pretpostavke da se u brzoj i efikasnoj proceduri, koja dijelom zavisi od lokalnih, a dijelom od državnih vlasti, stvore preduslovi da u Podgorica dobije spomen obilježje i ulicu koja će nositi ime Duška Jovanovića.

“Svakako, Crna Gora se neće smiriti dok pravda ne bude zadovoljena, a borba za istinu koju je vodio Jovanović će biti vječna”, zaključio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS