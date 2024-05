Bečić: Crna Gora ne smije i ne želi propustiti istorijsku priliku

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne smije i ne želi da propusti istorijsku priliku u evropskim integracijama, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, dodajući da ulažu maksimalne napore kako bi ostvarili viziju države jakih institucija i evropske budućnosti.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović razgovarali su danas sa njemačkim poslanikom Peterom Bejerom i predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer u Crnoj Gori, Zoranom Dabetićem i Sanijom Šljivančanin.

Bečić je istakao da Crna Gora u kontinuitetu sprovodi ozbiljne reforme u svim oblastima i ukazao na rezultate ostvarene u oblasti deblokade pravosuđa, ubrzanja evropskog puta i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Gotovo svakodnevne uspješno sprovedene akcije na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ključni su koraci na polju ozdravljenja crnogorskih institucija, izgradnje sistema koji počiva na vladavini prava i dinamiziranja evropskog puta Crne Gore”, ocijenio je Bečić.

Kako je dodao, tematska sjednica Vlade koja je održana u srijedu najbolji je primjer odgovornog pristupa i prioriteta Crne Gore, posebno imajući u vidu da je na toj sjednici utvrđen set predloga zakona neophodnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) koji su se čekali dugi niz godina.

“Nastavljamo istim tempom, jer ovu istorijsku priliku ne smijemo i ne želimo propustiti. Ulažemo maksimalne napore kako bismo ostvarili viziju Crne Gore jakih institucija i evropske budućnosti, koja će biti prepoznata kao dostojan i reprezentativan partner, ne samo u cijelom regionu, već i na evropskom tlu”, poručio je Bečić.

To bi, kako je dodao, rezultiralo lijepim istorijskim trenutkom – da Crna Gora 2028. postane 28. članica Evropske unije (EU).

Bečić je podsjetio da je Ministarstvo unitrašnjih poslova uspješno i efikasno završio svoj dio obaveza.

Bejer je kazao da je zadovoljstvo svjedočiti entuzijazmu sa kojim Crna Gora pristupa obavezama na evropskom putu.

“Za državu koja uživa preko 80 odsto podrške svojih građana da postane prva sljedeća članica EU, uvjerenja sam da je 2028. godina vaša godina”, rekao je Bejer.

On je kazao da se nada da će Crna Gora dobiti pozitivan IBAR, naročito, kako je dodao, jer je dokazala da spremnost, volja, želja i entuzijazam ne nedostaju.

“I da su crnogorske institucije spremne da odgovore svakom izazovu koji će učiniti da Crna Gora bude zemlja evropskog načina i stila života, evropskih granica i zemlja koju ćemo ostaviti našim nasljednicima na ponos”, rekao je Bejer.

