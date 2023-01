Bečić: Crna Gora može biti uspješna samo ako je građanska

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može biti uspješna samo ako je građanska, rekao je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić dodajući mladi ljudi, neopterećeni prošlošću najbolje mogu pobijediti nacionalizam, ekstremizam i duhove devedesetih.

Kako je saopšteno iz Demokrata, Bečić je, u okviru višednevne radne posjete Vašingtonu, razgovarao sa direktorom za Evropu u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI) Polom Mekartijem.

Bečić je zahvalio Mekartiju na pozivu poslanici Demokrata Tamari Vujović za učešće na Globalnoj konferenciji žena u Vašingtonu.

“Naši mladi i žene su veoma aktivni u svim IRI programima, pa me dodatno raduje činjenica što se IRI vratio u Crnu Goru i otvorio kancelariju u Podgorici”, naveo je Bečić.

On je kazao da je IRI poznat po tome da svojim programima spaja ljude na Balkanu, što njihovu ulogu čini istorijskom.

“Crna Gora može biti uspješna samo ako je građanska, zato moramo pobijediti nacionalizam, ekstremizam i duhove devedesetih, a to najbolje mogu uraditi mladi ljudi, neopterećeni prošlošću. Samo onaj ko pobijedi predrasude, može da pogleda u budućnost”, naglasio je Bečić.

On je kazao da Demokrate postoje osam godina, da imaju veoma jaku infrastrukturu, vlast u 80 odsto lokalnih samouprava, kao i da su veoma ponosne na svoju evropsku i evroatlantsku orijentaciju.

Kako je rekao, još više su ponosni na to što nikada ne prave kompromise sa ključnim i temeljnim evropskim i zapadnim vrijednostima.

“Upravo zbog takvog svojstva i beskompromisne privrženosti pomenutim vrijednostima, uspjeli smo da oslobodimo Tužilački savjet od političkog uticaja, što već daje konkretne rezultate”, saopštio je Bečić.

On je naveo da to nije dovoljno, već da su potrebne reforme i u sudstvu, jer sve grane vlasti moraju biti nezavisne, kako bi isporučile dobre finalne rezultate.

Kako je saopštio, transparentnost je najbolja odbrana od korupcije i kriminala.

Bečić je kazao da se upravo time vodio obavljajući funkciju predsjednika Skupštine Crne Gore.

“Za vrijeme mog mandata, mijenjali smo protokole i procedure, ali ne i državne službenike. Zato, ako nema skrivenih namjera, onda je transparentnost jednostavna, ali i poželjna, jer štiti sve – i pojedinca i kolektiv”, saopštio je Bečić.

On je naveo da su se do pojave Demokrata, vrlo rijetko mogli vidjeti mladi ljudi na mjestima odlučivanja.

“Mi smo otpočeli tu revolucionarnu promjenu, tako što smo dali najmlađe predsjednike najznačajnijih državnih i lokalnih institucija, potpredsjednike, generalne sekretare na tlu Evrope”, rekao je Bečić.

Mekarti je zahvalio Bečiću na saradnji, naročito u dijelu podrške prilikom ostvarivanja programa IRI-ja, dodajući da u tom smislu, Demokrate predstavljaju veoma važan politički subjekt za njihovu organizaciju.

On je kazao da se raduju što mogu da se bave tradicionalnim političkim pitanjima i problemima, poput učešća mladih i žena u politici.

“Pokrećemo i nove programe poput transparentnosti i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na lokalnom nivou, ali i program dobrog upravljanja u crnogorskoj Skupštini na čemu sam Vam posebno zahvalan, jer su Demokrate bili značajna podrška ovom projektu”, rekao je Mekarti.

On je istakao da u IRI-ju i Vašingtonu veoma cijene Demokrate, upravo zbog toga što ih predvodi Bečić.

“Ovo iz razloga što sam se uvjerio koliko ste uspjeli da unaprijedite zakonodavni dom kada ste bili predsjednik Skupštine Crne Gore. Zato što Crnoj Gori želim sve najbolje i zato što je vidim kao modernu i evropsku državu, a vi tome možete dati ključni doprinos, jer imate jedinstvene stavove”, zaključio je Mekarti.

