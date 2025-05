Bečić: Crna Gora danas jasno pokazuje da nema nedodirljivih

Podgorica, (MINA) – Crna Gora danas jasno pokazuje da nema nedodirljivih i da vladavina prava nije deklarativna već suštinska orijentacija aktuelne Vlade, saopštio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić.

On se u Pentagonu, sjedištu ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država (SAD), sastao sa, između ostalog, vršiocem dužnosti zamjenika načelnika Biroa Nacionalne garde Timotiem Rigerom, zamjenikom direktora za strategiju, politiku, planove i međunarodne odnose Timotijem Brauerom, komandanticom Nacionalne garde savezne države Mejn, Dajen Dan.

Iz kabineta Bečića je saopšteno da su u fokusu razgovora bili evroatlantsko partnerstvo, modernizacija sistema odbrane, jačanje bilateralnog partnerstva i regionalna stabilnost.

„Evropski i evroatlantski put temelj su bezbjednosti, stabilnosti i budućnosti Crne Gore“, poručio je Bečić.

On je podsjetio da je Crna Gora među 23 od 32 članice NATO-a koje su prošle godine planirale izdvajanje dva odsto brutodruštvenog proizvoda za odbranu, navodeći da će se snažno zalagati da Crna Gora nastavi napredak u tom domenu saglasno preporukama predsjednika SAD.

Bečić je istakao i da je Crna Gora već ugovorila nabavku dva patrolna broda iz Francuske, od kojih je jedan u izradi, čime se dodatno osnažuje kapacitet crnogorske mornarice i doprinosi kolektivnoj bezbjednosti Jadrana.

On je naglasio značaj partnerstva Crne Gore i savezne države Mejn, koje traje blizu 20 godina, pozvavši partnere iz Pentagona da posjete Crnu Goru i zajednički obilježe ovaj značajan jubilej.

Bečić je, kako je saopšteno, zahvalio na višegodišnjoj američkoj podršci u razvoju logističkih i operativnih kapaciteta, školovanju kadra, jačanju sajber bezbjednosti, brojnim realizovanim projektima, kao i nedavnoj nabavci patrolnih čamaca i modernizaciji sistema nadzora mora.

On je podsjetio da su u Crnoj Gori ili potvrđene optužnice ili izrečene presude protiv najviših nosilaca vlasti iz prethodnog sistema, uključujući dva čelnika sudstva, glavnog i specijalnog državnog tužioca, dva direktora poliicije, direktore agencije za naciononalnu bezbjednost i sprečavanje korupcije.

„Crna Gora danas jasno pokazuje da nema nedodirljivih i da vladavina prava nije deklarativna već suštinska orijentacija ove Vlade“, poručio je Bečić.

U saopštenju se navodi da je Riger istakao da je impresioniran posvećenošću Bečića.

„Mnogo cijenimo sve što radite na jačanju kopnenih snaga, sajber bezbjednosti i kapaciteta Vojske Crne Gore. Vidljiva je vaša posvećenost, gospodine Bečiću i želim da tako i ostane. Vaš doprinos regionalnoj stabilnosti i borbi protiv kriminala je za svaku pohvalu“, rekao je Riger.

