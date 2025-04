Bečić: Čišćenja bezbjednosnog sektora traje, nema zaštićenih

Podgorica, (MINA) – Današnje hapšenje policijskog službenika pokazuje da proces temeljnog čišćenja bezbjednosnog sektora traje i da nema zaštićenih, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksa Bečić.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su njihovi službenici razbili mrežu krijumčarenja migranata i uhapsili tri osobe, među kojima je i službenik Sektora granične policije R.S. (55) iz Nikšića.

Bečić je u reagovanju naveo da današnje hapšenje policijskog službenika zbog sumnje na krijumčarenje ljudi jasno pokazuje dvije stvari.

„Prvo, da proces temeljnog čišćenja bezbjednosnog sektora traje i da nema zaštićenih, bez obzira na čin, funkciju ili staž“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, druga stvar je da sistem više ne zatvara oči pred onima za koje se sumnja da su izdali uniformu, već ih odlučno privodi pravdi.

Bečić je pohvalio službenike Uprave policije i nadležne organe što su, kako je naveo, pokazali da nema privilegovanih pred zakonom.

„Nije lako hapsiti svoje kolege, ali to je jedini put da policija bude vjerodostojna“, dodao je Bečić.

On je istakao da je „čista policija uslov bez kojeg nema ni čiste države“.

„Suočavamo se sa raznim opstrukcijama, političkim i medijskim, ali poručujem – nećemo stati. Nećemo stati dok svaka uniforma ne bude očišćenja od kriminala“, poručio je Bečić.

On je rekao da od ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije očekuje da, bez odlaganja, nastave proces suspenzija svih policijskih službenika za koje postoje osnovi sumnje u povezanost sa kriminalom.

„Ne zbog statistike. Ne zbog pritiska. Nego zbog poštenih policajaca i građana Crne Gore. Crna Gora je donijela odluku, više nikada neće biti zemlja u kojoj značku nose oni koji su izdali zakon koji su se zakleli da će štititi“, naveo je Bečić.

