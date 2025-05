Bečić: Bezbjednost temelj, a vladavina prava garancija na putu do EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora sve pregovaračke obaveze može da ispuni do kraja naredne, a do 2028. godine može postati naredna članica Evropske unije (EU), rekao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i dodao da su na tom putu, bezbjednost temelj, a vladavina prava garancija.

Bečić je boravio u radnoj posjeti Stejt dipartmentu, gdje je održao odvojene sastanke sa zamjenicom pomoćnika državnog sekretara Kolin Hajland i glavnim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara u Birou za političko-vojna pitanja, Stenlijem L. Braunom.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da Crna Gora i 44. Vlada čvrsto koračaju ka ostvarenju tri ključna cilja.

„Očuvanje statusa pouzdane članice NATO-a, punopravno članstvo u EU do 2028. godine, uloga stabilnog političkog i bezbjednosnog mosta na Zapadnom Balkanu“, dodao je Bečić.

On je rekao da su pred Crnom Gorom jasne obaveze i konkretni rezultati.

„Sve pregovaračke obaveze mogu se ispuniti do kraja 2026. godine, a Crna Gora do 2028. može postati naredna članica EU. Na tom putu, bezbjednost je temelj, a vladavina prava garancija“, poručio je Bečić.

On je, kako se dodaje, naglasio da će insistirati da Crna Gora poveća izdvajanja za odbranu, u skladu sa preporukama administracije Sjedinjenih Američkih Država, da Crna Gora modernizuje Vojsku Crne Gore, kao i da nastavi puno usklađivanje spoljne i bezbjednosne politike sa EU.

Bečić je podsjetio i na međunarodnu operaciju „General“, sprovedenu u partnerstvu sa DEA, FBI, Europolom i australijskom federalnom policijom.

On je naveo da su tokom te akcije zbog krijumčarenja oko dvije i po tone kokaina, procesuirane i uhapšene vođe i visokorangirani članovi međunarodnih narko-kartela, i snažno potvrđena sposobnost Crne Gore da bude aktivni partner u globalnoj borbi protiv organizovanog kriminala.

Poseban akcenat, kako se dodaje u saopštenju, stavljen je na istorijski veting u Upravi policije, kroz koji je već suspendovano oko 100 policijskih službenika, a u toku su, kako se navodi, stotine dodatnih bezbjednosnih i drugih provjera, imovinskih analiza i revizija kontakata.

„Mi danas čistimo institucije, ne da bismo ih politički uređivali, već da bismo ih institucionalno oslobodili. Značka mora pripadati časnima, nikome više,“ poručio je Bečić.

