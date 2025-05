Barović imenovan za savjetnika Mandića

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor imenovao je magistra razvojne ekonomije Sima Barovića za savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića.

Odbor je, na današnjoj sjednici, utvrdio i Predlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Kako je objavljeno na sajtu parlamenta, Odbor je odlučio da Skupštini predloži da za predsjednika žirija imenuje Nikolu Rakočevića.

Za članove žirija predloženi su David Kalaj, Radoslav Stanišić, Miodrag Živković, Danilo Marunović, Dragan Koprivica i Želidrag Nikčević.

