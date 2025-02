Baranin uhapšen zbog razbojništva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su P.J. (33) iz Bara osumnjičenog za krivična djela razbojništvo i pokušaj razbojništva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je P.J. osumnjičen da je 30. januara oko 22 sata i 30 minuta, po unaprijed smišljenom planu, ušao u kladionicu u barskom naselju Rena, iz koje je, uz prijetnju oružjem zaposlenoj, ukrao 400 EUR, nakon čega je pobjegao.

“Dok je drugo krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je 1. februara, oko 22 sata i 30 minuta, ušao u maloprodajni objekat u naselju Ilino u Baru, gdje je od zaposlenih, uz prijetnju oružjem, zahtijevao da mu predaju novac”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da mu zaposleni u tom objektu nijesu dali novac i da se on, nakon toga, udaljio sa lica mjesta.

“Barska policija ga je identifikovala, locirala i uhapsila i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

