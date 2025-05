Bar Ilan: Razočarana sam pokušajem da se sabotira miran kulturni događaj

Podgorica, (MINA) – Grupa demonstranata fizički je blokirala ulaz u Kulturno – informativni centar (KIC) “Budo Tomović” tokom otvaranja manifestacije Dani izraelskog filma, kazala je nerezidentna ambasadorka Izraela u Crnoj Gori Avivit Bar Ilan, navodeći da se ne radi o mirnom protestu niti činu slobode govora.

Ona je, na konfrenciji za novinare, rekla da je cilj manifestacije da promoviše umjetnost, dijalog i prijateljstvo između Crne Gore i Izraela.

“Radikalne grupe pokušavaju da naruše kulturnu saradnju između Izraela i Crne Gore, a to nije Crna Gora kakvu poznajemo. Duboko sam razočarana pokušajem da se miran kulturni događaj sabotira kroz strah i agresiju”, navela je Bar Ilan.

Ona je kazala da ono što se dogodilo u ponedjeljak nije bio miran protest niti čin slobode govora.

Bar Ilan je ocijenila da je to bilo zastrašivanje, s ciljem da se ućutka umjetnost, zbog kojeg su mnogi, uključujući i pripadnike jevrejske zajednice, iz straha odustali od dolaska.

“Uzvikivali su nasilne parole sa lažnom propagandom, zastrašivali goste i, što je najuznemirujuće, širili slike lažne krvi kako teče ulicama Podgorice. Moj strah je jednostavan: gdje danas teče lažna krv, sjutra može teći prava”, navela je Bar Ilan.

Ona je kazala da se 58 njihovih državljana još nalazi u zarobljeništvu Hamasa u Gazi.

“U velikoj smo boli. Pozivamo svijet – pomozite nam da ih vratimo kući”, kazala je Bar Ilan.

Ona je rekla da ovog mjeseca i Izrael i Crna Gora slave Dan nezavisnosti.

“Mi smo dva mala naroda sa ponosnim istorijama i snažnim duhom”, istakla je Bar Ilan.

Ta dva naroda, kako je dodala, povezana su ne samo diplomatijom i kulturom, već i kroz skoro 100 hiljada izraelskih turista koji svake godine posjećuju Crnu Goru i koji žele da se tu osjećaju bezbjedno.

“Pobrinimo se da kultura nastavi da gradi mostove između naših naroda, nećemo dozvoliti da nas teror razdvoji”, kazala je Bar Ilan.

Ona je rekla da se Dani izraelskog filma nastavljaju danas i sjutra, i pozvala sve da im se pridruže i uživaju u umjetnosti o ljubavi i životu.

