Balijagić izručen Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Srbija je danas Crnoj Gori izručila Aliju Balijagića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici NCB Interpola Podgorica, uz asistenciju taktičke jedinice Posebne jedinice policije i pojačane mjere obezbeđenja, na graničnom prelazu Dobrakovo preuzeli Balijagića od službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Balijagić je, kako su kazali iz policije, sproveden do zatvora u Bijelom Polju.

Oni su podsjetili da je Crna Gora Balijagića potraživala radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred pravosudnim organima zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Balijagić je uhapšen 21. novembra prošle godine u mjestu Pribojska Goleška, u opštini Priboj, nakon čega je sproveden u zatvor u Užicama.

Nakon sprovedenog ekstradicionog postupka, rješenjem Ministarstva pravde Srbije, donijeta je odluka o izručenju Balijagića nadležnim organima u Crnoj Gori radi vođenja krivičnog postupka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS