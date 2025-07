Balić: Srebrenica je naša vječna opomena

Podgorica, (MINA) – Srebrenica je vječna opomena da se mržnja, podjele i zločin nikada ne smiju relativizovati, kazao je predsjednik Skupštine opštine Plav i član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS), Alen Balić.

Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici.

“Danas, sa dubokim pijetetom i bolom koji se ne može izmjeriti, prisjećamo se najveće rane u srcu Evrope nakon Drugog svjetskog rata — genocida u Srebrenici”, rekao je Balić.

On je kazao da je Srebrenica vječna opomena da se mržnja, podjele i zločin nikada ne smiju relativizovati.

Prema riječima Balića, Srebrenica je vječna opomena “da je svaka žrtva ljudska priča koja zaslužuje da bude ispričana, upamćena i poštovana”.

“Naša je ljudska i civilizacijska dužnost da prenosimo istinu generacijama koje dolaze, da gradimo mir na temelju pravde i da nikada ne dozvolimo da se zločin zaboravi”, istakao je Balić.

On je kazao da zaborav ubija po drugi put.

“Neka je vječni rahmet svim nevinim žrtvama Srebrenice. Nikada nećemo zaboraviti”, naveo je Balić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS