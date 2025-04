Azemović: Vlada pokazala da želi snažniju saradnju sa dijasporom

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada svjesna je važne uloge predstavnika dijaspore u očuvanju identiteta, kulture i jezika i u razvoju ekonomskih, kulturnih i diplomatskih veza između Crne Gore i Slovenije, poručio je ministar dijaspore Mirsad Azemović.

Iz Ministarstva dijaspore je saopšteno da se Azemović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Sloveniji, sastao u Ljubljani sa predstavnicima udruženja i organizacija dijaspore koje djeluju u toj zemlji.

Azemović je istakao da je Vlada Crne Gore na djelu pokazala da želi bolju i snažniju saradnju sa dijasporom, na način što je formirala Ministarstvo dijaspore.

“Mi smo svjesni vaše važne uloge u očuvanju identiteta, kulture i jezika, ali i u razvoju ekonomskih, kulturnih i diplomatskih veza između Crne Gore i Slovenije”, kazao je Azemović.

On je predstavnicima dijaspore poručio da je Ministarstvo adresa za sve dobre ideje, projekte i sva pitanja koja imaju za cilj da saradnju matice sa dijasporom podignu na još viši nivo.

“Moja posjeta vama predstavlja još jedan korak u pravcu izgradnje snažnijeg partnerstva između institucija Crne Gore i naše dijaspore”, dodao je Azemović.

Iz Ministarstva dijaspore su naveli da se na sastanku, koji je održan u prostorijama Ambasade Crne Gore u Ljubljani, razgovaralo o položaju i potrebama crnogorske dijaspore u Sloveniji, aktuelnim izazovima sa kojima se susrijeću, kao i mogućnostima za jačanje saradnje između matične države i iseljeništva.

Predstavnici udruženja su zahvalili Azemoviću na posjeti i interesovanju i iznijeli su konkretne predloge za bolju institucionalnu podršku, uključujući kulturne manifestacije, kao i efikasnije administrativne procedure za saradnju sa institucijama u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su rekli da su sastanku prisustvovali predstavnici udruženja Montenegro-Maribor, Slovenija-Crna Gora Ljubljana, Savez crnogorskih društava Slovenije, Montenegro Ljubljana, Crna Gora Ljubljana, društvo Sandžak, Montenegro Bihor, Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana “Izvor” iz Kranja, crnogorsko-kulturno društvo “Komovi” Maribor i crnogorsko društvo “Morača”.

“Sastanku u Ambasadi prisustvovali su i državni sekretar Ministarstva dijaspore Adel Omeragić, ambasador Crne Gore u Sloveniji Dragan Tufegdžić, počasni konzul Crne Gore u Sloveniji Vojislav Kovač i savjetnik u Ministarstvu Mihailo Pavićević”, navodi se u saopštenju.

