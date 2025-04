Azemović: Obezbijediti mehanizme za povratak stručnjaka iz dijaspore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora mladima ponuditi kvalitetnije uslove za obrazovanje, rad i život u domovini, ali i obezbijediti konkretne mehanizme da se eksperti i stručnjaci iz dijaspore mogu vratiti i doprinijeti razvoju svoje države, poručio je ministar dijaspore Mirsad Azemović.

Delegacija Ministarstva dijaspore, predvođena Azemovićem, je u okviru radne posjete Sloveniji boravila u Mariboru, gdje je razgovarala sa predstavnicima iseljeničke zajednice, u organizaciji Crnogorskog kulturnog društva „Komovi“.

Azemović je istakao zadovoljstvo zajedništvom crnogorske dijaspore u Mariboru.

On je rekao da ga posebno raduje što u Mariboru vidi ne samo iseljenike koji tu žive više od 40 godina, već i njihovu djecu, kao i mlade studente iz Crne Gore.

„Ponosan sam što se naša djeca školuju i ostvaruju uspjehe u različitim oblastima, ne samo u Sloveniji, već i širom Evrope. Međutim, moj zadatak je i da dam sve od sebe kako bismo zaustavili trend odlaska mladih iz Crne Gore”, naveo je Azemović.

On je poručio da mladima moraju ponuditi kvalitetnije uslove za obrazovanje, rad i život u domovini, ali i obezbijediti konkretne mehanizme da se eksperti i stručnjaci iz dijaspore mogu vratiti i doprinijeti razvoju svoje zemlje.

Predsjednik Crnogorskog kulturnog društva “Komovi” Vildan Ramusović predstavio je prisutnima Registar dijaspore, objasnivši gdje i na koji način se može popuniti, te koliko je važno da svaki iseljenik bude zvanično evidentiran.

On je istakao koliko je važno da se, bez obzira iz kojeg dijela Crne Gore ko dolazi i koje je nacionalnosti, zajednički čuva tradicija, jezik i identitet.

„Najvažnije je da nas povezuje Crna Gora. Naš zajednički imenitelj je domovina, i upravo zbog toga će društvo pokrenuti inicijativu prema nadležnim institucijama u Crnoj Gori kako bi se obezbijedila organizovana nastava crnogorskog jezika za djecu iseljenika, po uzoru na modele koje već uspješno primjenjuju druga društva iz bivše Jugoslavije“, poručio je Ramusović.

On je naglasio da su u društvu „Komovi“ dobrodošli svi koji dolaze sa teritorije Crne Gore, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, jer je zajedništvo i njegovanje zajedničkih korijena ono što društvo čini snažnim i otvorenim za sve.

Sekretarka društva, Nora Pavićević, govorila je o već realizovanim aktivnostima kao što su tradicionalni crnogorski piknik, projekti „Mostovi znanja“ i podcast „Đe si, zemljače!?“, kao i o važnim institucionalnim susretima i inicijativama.

Iz Ministarstva su kazali da su, tokom diskusije, iseljenici postavljali brojna pitanja i davali konkretne predloge, među kojima su se izdvojile teme vezane za državljanstvo, iseljeničke knjižice, mogućnosti investiranja, poreske olakšice za dijasporu, kao i razni oblici podrške za mlade i stručnjake iz inostranstva.

Kako su naveli, jedan od ključnih predloga iseljenika bio je i sistem poreskih olakšica koje bi omogućile dijaspori lakši povrat kapitala u Crnu Goru, čime bi se dodatno motivisala ekonomska saradnja između dijaspore i matične zemlje.

U crnogorskoj delegaciji, osim Azemovića, bili su i državni sekretar Adel Omeragić, savjetnik Mihailo Pavićević i savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Ljubljani Miloš Vučinić.

