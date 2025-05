Azemović: Dijaspora važan stub očuvanja kulturnog identiteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Dijaspora nije samo most između država, već i važan stub očuvanja kulturnog identiteta Crne Gore, poručio je ministar dijaspore Mirsad Azemović tokom radne posjete Kipru.

Iz Ministarstva dijaspore je saopšteno da Azemović i državni sekretar u tom resoru Adel Omeragić borave u radnoj posjeti Kipru, gdje su se sastali sa predstavnicima Udruženja Crnogoraca i prijatelja Crne Gore u toj zemlji.

“Azemović je zahvalio na toplom prijemu i naglasio važnost očuvanja nacionalnog identiteta, jezika i kulture među pripadnicima dijaspore Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Vlada, kako je istakao, prepoznaje značaj dijaspore kao važnog dijela crnogorskog društva i partnera u razvoju zemlje.

Azemović je poručio da treba iskoristiti dobre odnose između dvije države, kako bi se unaprijedio status Crnogoraca na Kipru.

„Dijaspora nije samo most između država, već i važan stub očuvanja kulturnog identiteta Crne Gore. Zajedno možemo da gradimo jače veze koje će koristiti i matici i našim iseljenicima“, naglasio je Azemović.

Predsjednik Udruženja Crnogoraca i prijatelja Crne Crne Gore na Kipru Vladislav Vanja Popović predstavio je aktivnosti udruženja.

Iz Ministarstva su naveli da je on pohvalio formiranje Ministarstva dijaspore kao novog resora i poručio da je to pokazatelj još snažnije saradnje matice sa dijasporom.

“Tokom posjete Udruženju Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Azemović je posjetio istaknutu slikarku porijeklom iz Crne Gore koja živi u Limasolu, Oliveru Papathoma Zorić”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS