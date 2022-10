Avgust ne podliježe ograničenju mjesečne potrošnje

Podgorica, (MINA) – Avgust ne podliježe ograničenju visine mjesečne potrošnje, jer su u tom mjesecu raspisani izbori, saopšteno je iz Tužilačkog savjeta (TS).

Kako su kazali, Služba za računovodstvo i finansije Sekretarijata TS-a tu informaciju je dobila u komunikaciji sa predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije.

Iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora naveli su da je TS u avgustu premašio prosječnu mjesečnu potrošnju za oko 28 hiljada EUR.

Kako su rekli iz TS-a, 1.avgusta ove godine plaćene su obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zarade iz jula.

“Ako one ne bi bile uzete u obzir, mjesečna potrošnja u avgustu za ostale izdatke bila bi znatno manja u odnosu na prosječnu ostvarenu potrošnju za prethodnih šest mjeseci”, navodi se u saopštenju.

