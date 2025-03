Podgorica, (MINA) – Austrija vidi Crnu Goru kao sljedeću članicu Evropske unije (EU), poručila je šefica austrijske diplomatije Beate Majnl Rajzinger u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović i Majnl Rajzinger su se saglasili da su Crna Gora i Austrija prijateljske države, posvećene kontinuiranom jačanju bilateralnih odnosa.

„Bilo je riječi o aktuelnim pitanjima iz bilateralne agende, uz ocjenu da postoji obostrana zainteresovanost za dodatno unapređenje ekonomske saradnje, kao i intenziviranje kontakata u svim oblastima od zajedničkog interesa“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su se sagovornici posebno osvrnuli na proces pristupanja Crne Gore EU.

„Majnl Rajzinger je kazala da Austrija vidi Crnu Goru kao sljedeću članicu EU. Pohvalila je posvećenost i ostvareni napredak u sprovođenju reformi“, navodi se u saopštenju.

Ona je istakla da Crna Gora može računati na punu podršku Austrije u nastavku procesa pristupanja EU.

Ibrahimović je zahvalio na kontinuiranoj, političkoj i ekspertskoj podršci Austrije, istakavši važnu ulogu i doprinos afirmaciji aktivnosti grupe “Prijatelji Zapadnog Balkana”.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima i izrazili spremnost za nastavak dijaloga na svim nivoima, u cilju daljeg jačanja međudržavnih odnosa“, kaže se u saopštenju.

