Austrija cijeni napredak koji je Crna Gora ostvarila

Podgorica, (MINA) – Zvanični Beč aktivno podržava vanjskopolitički kurs Crne Gore i cijeni napredak koji je do sada ostvaren na unutrašnjem planu, kazao je predsjednik Austrije Aleksander van der Belen.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je uz najviše državne počasti dočekan u predsjedničkoj palati Hofburg u Beču, gdje je održan tet-a-tet sastanak sa Van der Belenom.

Iz kabineta Milatovića saopštili su da je održan i bilateralni sastanak delegacija dvije države, kome je prisustvovala i federalna ministarka za Evropsku uniju (EU) i Ustav, Karolina Edštadler.

Teme razgovora, kako su rekli, bile su jačanje političke i ekonomske saradnje, kao i podrška Austrije kao značajnog partnera ubrzanju evropskog puta Crne Gore.

„Van der Belen je kazao da zvanični Beč aktivno podržava vanjskopolitički kurs Crne Gore i cijeni napredak koji je do sada ostvaren na unutrašnjem planu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Van der Belen iskazao punu podršku daljim reformskim procesima i ukazao na doprinos koji Crna Gora svojim pozitivnim primjerom pruža jačanju stabilnosti i napretku regiona.

Dva zvaničnika konstatovala su da su bilateralni odnosi Crne Gore i Austrije odlični, i da će u narednom periodu raditi na jačanju saradnje između dvije zemlje.

„Obostrano je izraženo zadovoljstvo povodom odlične bilateralne saradnje u brojnim oblastima, sa akcentom na odbranu, unutrašnje poslove, jačanje vladavine prava i unapređenje demokratskih standarda“, navodi se u saopštenju.

Milatović je zahvalio Van der Belenu na kontinuiranoj podršci Austrije evropskoj integraciji Crne Gore.

On je istakao da je Austrija jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih partnera Crne Gore.

Milatović je Van der Belenu zahvalio i na ličnom angažmanu, kada je u pitanju evropska politika proširenja na zapadno-balkanski region.

On je kazao da je uvjeren da će Austrija i dalje biti snažan promoter puta Crne Gore u EU.

Milatović je rekao da očekuje da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica EU čemu je, kako je istakao, u potpunosti posvećen njegov petogodišnji mandat.

On je naglasio značaj podrške Austrije evropskom putu Crne Gore i kroz podizanje svijesti ostalih članica o važnosti snaženja politike proširenja kada je u pitanju Crna Gora.

„Milatović je istakao potrebu unapređenja saradnje na ekonomskom planu i većeg prisustva austrijskih investicija u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

On je dodao da je postavljeni cilj da u narednom periodu Austrija postane jedan od pet najvećih investitora u Crnoj Gori.

Milatović je ukazao na dosljednost Crne Gore evroatlantskim vrijednostima, posebno kada je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

On je istakao da Crna Gora podrškom ukrajinskom narodu nastoji da pošalje poruku evropskog jedinstva i razumijevanja.

Milatović je podsjetio da je Crna Gora istakla kandidaturu za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za period 2026-2027. i zatražio podršku austrijske strane.

On je Van der Belena pozvao da posjeti Crnu Goru što će, kako je saopšteno, biti dodatan impuls snaženju međudržavnih odnosa.

„Prvog dana boravka u zvaničnoj posjeti Austriji, Milatović se sastao i sa predstavnicima Instituta društvenih nauka i održao predavanje na Bečkoj diplomatskoj akademiji, gdje je govorio na temu “Proširenje EU za stabilnost”“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, bio gost radne večere, koju su upriličili predsjednik Udruženja industrijalaca i predstavnici vodećih austrijskih kompanija, gdje je austrijske privrednike pozvao da investiraju u Crnu Goru.

Milatović boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Austriji na poziv Van der Belena.

