Atlantski savez i UNIMORE potpisali Memorandum o saradnji

Modena/Podgorica, (MINA) – Atlantski savez Crne Gore i renomirani Univerzitet Modena i Ređo Emilija (UNIMORE) potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime su, kako je saopšteno, zvanično uspostavili temelje za intenzivnu akademsku i istraživačku saradnju između Crne Gore i Italije.

Memorandum su potpisali predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera i profesor Marko Gestri u ime UNIMORE-a.

Iz Atlanstskog saveza su kazali da taj dokument predstavlja važan iskorak u povezivanju obrazovnih i bezbjednosno-istraživačkih institucija Crne Gore i Italije.

Kako su pojasnili, Memorandum predviđa zajedničke istraživačke i obrazovne projekte, razmjenu stručnjaka i studenata, organizaciju seminara, radionica i naučnih konferencija, kao i razvoj zajedničkih publikacija i obrazovnih materijala.

“Poseban akcenat stavljen je na jačanje zajedničkih vrijednosti na kojima počivaju NATO i Evropska unija (EU) – demokratija, odgovornost, vladavina prava i međusobno razumijevanje”, navodi se u saopštenju.

Kentera je rekao da, u vremenu kada je od ključne važnosti osnažiti euroatlantske vrijednosti i demokratiju, ova saradnja predstavlja most između Crne Gore i jedne od najuglednijih obrazovnih institucija Italije.

“Uvjereni smo da će ova inicijativa donijeti konkretne rezultate i doprinijeti boljem razumijevanju izazova koji oblikuju savremeni svijet. Ovaj Memorandum jača odnose dvije zemlje i olakšava put ulaska Crne Gore u EU u 2028. godini”, poručio je Kentera.

Gestri je, kako se navodi u saopštenju, izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom.

„Za nas je velika čast i odgovornost da budemo partneri Atlantskom savezu Crne Gore. Ova saradnja nije samo akademska inicijativa, ona je ključna za razmjenu naših studenata i dijeljenja zajedničkih vrijednosti, naučne izvrsnosti i interkulturalnog dijaloga, koji su danas važniji nego ikada”, istakao je Gestri.

Prema njegovim riječima, Memorandum svjedoči i dugovječnim kulturnim odnosima Italije i Crne Gore.

“Italija podržava ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i u tom cilju danas nam se pridružila ambasadorka Andreina Marsela”, naveo je Gestri.

Iz Atlantskog saveza su kazali da će, u sklopu saradnje, delegacija UNIMORE-a boraviti u Crnoj Gori, gdje će održati radne sastanke na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa dekanom Vladimirom Savkovićem i njegovim saradnicima.

“Očekuje se da će Memorandum biti polazna tačka za niz konkretnih inicijativa koje će se realizovati u narednom periodu, s ciljem izgradnje stabilnijeg, obrazovanijeg i sigurnijeg društva, kako u Crnoj Gori, tako i šire u regionu”, navodi se u saopštenju.

