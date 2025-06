ASP: Vlada se nije bavila pitanjem vetinga

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada nije je bavila pitanjem vetinga, uprkos konstantnim ocjenama u javnosti da se ozbiljno zakasnilo sa tim procesom i da bi promptno morao da se pokrene, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP su kazali da je, za skoro pet godina od pada Demokratske partije socijalista (DPS), u Ministarstvu pravde rađen samo jedan dokument o uslovima za sprovođenje vetinga u pravosuđu.

„U izradi je učestvovalo sedam predstavnika sudova i tužilaštva, ali i u ime Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Nina Paović, protiv koje je prije mjesec potvrđena optužnica Specijalnog državnog tužilaštva u vezi sa zloupotrebom službenog položaja“, naveli su iz te nevladine organizacije (NVO).

Oni su rekli da im je Ministarstvo pravde krajem aprila, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odgovorilo na zahtjeve o formiranju radnih timova/grupa/komisija i izradi dokumenata u vezi sa pitanjem sprovođenja vetinga u pravosuđu za period od 2021. do ove godine.

Iz odgovora, kako su kazali iz ASP, proizilazi da je za taj period formirana samo jedna radna grupa, u decembru 2022. godine, za vrijeme tehničkog mandata tadašnje manjinske vlade.

„Od sudija je tada imenovano dvoje iz Vrhovnog suda Nevenka Popović i Husnija Simonović, sudija podgoričkog Osnovnog suda Rade Ćetković i tadašnja zastupnica Crne Gore pri sudu u Strazburu Valentina Pavličić“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su iz reda tužilaca imenovani Jelena Đaletić i Dražen Burić iz Vrhovnog državnog tužilaštva, kao i iz Tužilačkog savjeta Filip Jovović, inače advokat.

„U radnu grupu tada su ušli ministar pravde Marko Kovač, njegov zamjenik, a današnji ministar Bojan Božović, direktor Direktorata za pravosuđe Miomir Jauković (zaposlen u Ministarstvu 2009.), sekretarka skupštinskog Odbora za politički sistem Slavica Mirković (u Skupštini još iz vremena vlasti DPS-a), savjetnik tadašnjeg premijera Ivo Šoć, kao i Nina Paović iz ASK-a (danas pod optužbom za zloupotrebu službenog položaja)“, kaže se u saopštenju ASP.

Iz te NVO su rekli da je mjesec kasnije u sastav radne grupe imenovan i predstavnik civilnog sektora i da je radna grupa u oktobru 2023. godine imala završen dokument, koji je nazvan Informacija o analizi stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu.

„Vrlo zanimljivo, kao prvu fazu vetinga radna grupa, sa učešćem predstavnika sudske i tužilačke vlasti, predlaže izmjene Ustava koje se odnose na stalnost sudijske funkcije, sastav Sudskog savjeta i drugih odredbi koje su u vezi sa vetingom, a kasnije bi se donio poseban Zakon o mjerama u vezi sa izborom kandidata za članove savjeta u oblasti sudstva i tužilaštva“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz ASP, imajući u vidu da su za izmjene Ustava potrebni glasovi i vlasti i opozicije, jasno je da se ovo gotovo nikada ne bi sprovelo u praksi,

„Odnosno da bi bio Sizifov posao ako veting zavisi od ustavnih izmjena, a da su upravo sudije i tužioci, na koje se i odnosi proces vetinga, vrlo zainteresovane da se on nikada ni ne sprovede“, naveli su iz te NVO.

Oni su kazali da se, sudeći po odgovoru Ministarstva pravde, nova Vlada nije bavila pitanjem vetinga, iako se neke njene članice tek povremeno u javnosti oglase da su reforme potrebne, a obično nakon izricanja pojedinih presuda koje zabrinu javnost, kao i uprkos konstantnim ocjenama u javnosti da se ozbiljno zakasnilo sa tim procesom i da bi promptno morao da se pokrene.

„Za sada se stiče utisak da je tim specijalnog tužioca (Vladmira) Novovića jedini uspio da pokrene određenu vrstu vetinga, kroz pokretanje istraga za nekadašnje nosioce pravosudnih i tužilačkih vlasti, ali su epilozi sudskih postupaka neizvjesni, dok u isto vrijeme javnost i dalje ukazuje da je sistem “zarobljen”“, kaže se u saopštenju.

Iz ASP su rekli da je, u međuvremenu, „na posljednji oglas za sudije osnovnih sudova primljen najmanje jedan nekadašnji donator jedne od izbornih kampanja DPS-a“.

