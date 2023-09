ASP: Milatović i Abazović za tri mjeseca potrošili 207 hiljada EUR na putovanja

Podgorica, (MINA) – Kabinet predsjednika države Jakova Milatovića i Generalni sekretarijat Vlade i Kabinet tehničkog premijera Dritana Abazovića za službena putovanja su u protekla tri mjeseca prikazali trošak od oko 207 hiljada EUR, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP su naveli da ti troškovi uključuju dnevnice, prevoz, smještaj i druge povezane izdatke na tim putovanjima.

„U državi socijalne pravde, kakvom je Crna Gora propisana njenim Ustavom, ta suma odgovara prosječnom iznosu mjesečnog socijalnog primanja za preko 1,3 hiljade materijalno ugroženih porodica, u kojima živi po više članova domaćinstava“, kazali su iz ASP.

Iz te nevladine organizacije (NVO) u saopštenju su naveli da se može procijeniti da će nepotrebni boravak čak dvije državne delegacije u Njujorku, koje putuju na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, građane koštati do 100 hiljada EUR.

Za taj iznos, kako su rekli, mogu se kupiti najmanje tri posebna kombija za prevoz djece i odraslih sa posebnim potrebama u tri crnogorska grada, što je trenutno jedan od akutnih problema u toj oblasti.

„Kabinet novoizabranog predsjednika države je za tri mjeseca od njegovog stupanja na dužnost po osnovu službenih putovanja prikazao trošak od najmanje 128 hiljada EUR, od čega u avgustu čak 98 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u junu prikazan trošak od preko 18 hiljada EUR, a u julu više od 11 hiljada.

„Ako je suditi po prvim mjesecima rada novoizabranog predsjednika države izvjesno je da ne pokazuje senzibilitet prema uštedama u državnoj kasi, dok manjinsko-tehnička vlada već mjesecima otvoreno demonstrira totalno rasipništvo novcem građana, te je „glodanje“ javnog novca, nakon pohare od vlada Demokratske partije socijalista, nastavljeno istim tempom“, kazali su iz ASP.

Kako su naveli, kada je riječ o Generalnom sekretarijatu i Kabinetu predsjednika Vlade, koji je bez ikakvog političkog legitimiteta duže od godinu, čak su i u avgustu, tokom kojeg su većinski bili na odmoru, uspjeli da troše za službena putovanja, pa je za taj mjesec trošak oko 14,5 hiljada EUR.

Iz ASP su dodali da je u julu trošak bio nepunih 14 hiljada EUR, a u junu oko 52 hiljade.

„Time trošak ove dvije vladine budžetske jedinice od septembra prošle godine, od kada Abazovićeva Vlada upravlja državom nakon što joj je izglasano nepovjerenje, dostiže iznos od blizu 290 hiljada EUR troška za službena putovanja u inostranstvu i zemlji“, rekli su iz ASP.

Kako su naveli, u septembru prošle godine, kada je Abazović putovao u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, trošak službenih putovanja za taj mjesec je iznosio preko 81 hiljadu EUR, dok javne evidencije jasno pokazuju da je odlazak u taj grad odnio više desetina hiljada EUR.

„Nakon prošlogodišnje oštre osude javnosti zbog odlaska višebrojne delegacije u Njujork, građani se dobro sjećaju kako je pokušao da im vrijeđa inteligenciju izjavom da je samo taj njegov boravak u Nujorku državi donio 30 miliona“, rekli su iz ASP.

Oni su kazali da se tada zapravo radilo o već dogovorenom paketu za države Zapadnog Balkana kao podrška energetskoj krizi, koju je obezbijedila Evropska unija.

„Pitanje službenih putovanja, onih koja su opravdana i broja javnih funkcionera ili službenika koji mogu ići na njih, kao i pitanje dnevnica koje dobijaju, a zapravo im ostaju kao „višak u džepu“, te troškova reprezentacije, gdje se po elitnim restoranima svjetskih metropola jedu najbolja jela i piju najbolja vina, a o trošku osiromašenih crnogorskih građana, mora pravnim propisima biti jasno definisano“, rekli su iz ASP-a.

Prema njihovim riječima, vrijeme je pokazalo da se na moralnost u trošenju javnog novca ne može računati.

