Asocijacija Crna Gora – Francuska osnovana u Parizu

Podgorica, (MINA) – Asocijacija Crna Gora – Francuska, koja će okupljati pripadnike dijaspore iz Crne Gore u toj državi, osnovana je u Parizu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva dijespore, cilj udruženja je očuvanje identiteta, kulture i tradicije pripadnika dijaspore iz Crne Gore koji žive u Francuskoj.

Dodaje se da je cilj i jačanje prijateljskih veza, saradnje i razmjene između Crne Gore i Francuske u oblastima kulture, privrede i obrazovanja.

Kako se navodi u saopštenju, za predsjednika Asocijacije izabran je Kemal Agović.

Iz Ministarstva dijaspore su kazali da su resorni ministar i državni sekretar, Mirsad Azemović i Adel Omeragić, tokom radne posjete Francuskoj razgovarali sa osnivačima Asocijacije Crna Gora – Francuska.

Azemović je istakao da crnogorska zajednica u Parizu predstavlja važan segment ukupne crnogorske dijaspore.

Agović je, u ime Asocijacije, pozvao građane porijeklom iz Crne Gore koji su u Francuskoj da se pridruže udruženju i da zajednički rade na očuvanju kulture, tradicije i identiteta.

Kako se dodaje u saopštenju, sastanku u Ambasadi Crne Gore prisustvovao je ambasador Crne Gore u Parizu Ivan Ivanišević.

