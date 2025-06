Apel građanima da ponašanjem doprinesu zaštiti kita

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) pozvalo je korisnike plovila, nautičare, turiste i sve građane da svojim ponašanjem doprinesu zaštiti kita, koji je primijećen u Bokokotorskom zalivu. Iz Ministarstva su rekli da pojava kita predstavlja izuzetno rijedak i važan prirodni fenomen u vodama Crne Gore. “Ministarstvo upućuje apel građanima da izbjegavaju prilazak kitu i da svojim postupcima i aktivnostima ne ometaju životinju”, kaže se u saopštenju Ministarstva. Oni su apelovali na građane da smanje brzinu kretanja plovila u zoni gdje je kit primijećen i obrate posebnu pažnju na moguće kretanje životinje ispod površine. Iz Ministarstva su apelovali na građane i da ne koriste podvodna sredstva koja mogu uznemiriti kita ili ga dezorijentisati. “Da odmah prijave svako uočavanje kita ili sumnju na povrijeđenu životinju nadležnim službama (Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Institut za biologiju mora, MERS)”, dodaje se u saopštenju. Navodi se da je Crna Gora potpisnica ACCOBAMS (Sporazum o očuvanju kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području), kojim se države članice obavezuju da preduzimaju mjere za zaštitu kitova, delfina i drugih morskih sisara, uključujući i ublažavanje negativnih uticaja pomorskog saobraćaja, buke i zagađenja. “U tom kontekstu, svi građani i korisnici mora imaju važnu ulogu u sprovođenju ovih međunarodnih obaveza na lokalnom nivou”, kaže se u saopštenju. Iz Ministarstva su podsjetili da je kit strogo zaštićena vrsta i svaka radnja koja može dovesti do njegovog uznemiravanja, povređivanja ili ugrožavanja predstavlja kršenje zakonskih propisa iz oblasti zaštite prirode. “Zahvaljujemo građanima na saradnji i razumijevanju, i pozivamo sve da doprinesu očuvanju ovog jedinstvenog morskog gosta, na ponos i dobrobit prirodne baštine Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

