Anketni odbor da se bavi tragedijom na Bioču

Podgorica, (MINA) – Ministarka saobraćaja Maja Vukićević uputiće Skupštini Crne Gore inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio nesrećom na Bioču, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Vukićević se sastala danas sa predstavnicima nevladine organizacije „Voz neprebola – Bioče 2006“, koji predstavljaju porodice stradalih i povrijeđenih u željezničkoj nesreći na Bioču iz 2006. godine.

Iz Ministarstva saobraćaja su kazali da su predstavnici porodica izrazili nezadovoljstvo odnosom države nakon nesreće i istakli da ni nakon skoro dvije decenije mnoge okolnosti koje su dovele do tragedije nisu rasvijetljene.

Kako se navodi u saopštenju, Vukićević, koja je prisustvovala i komemoraciji povodom godišnjice nesreće, je uputila izraze saučešća porodicama nastradalih i ponovila svoju spremnost da, u okviru nadležnosti Ministarstva saobraćaja doprinese rasvjetljavanju svih okolnosti nesreće i utvrđivanju odgovornosti.

„U skladu sa prethodnim dogovorima ministarka će uputiti Skupštini Crne Gore i poslaničkim klubovima inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio nesrećom na Bioču“, kaže se u saopštenju.

Vukićević će, dodaje se, od nadležnih institucija koje su bile zadužene za podršku porodicama stradalih i povrijeđenih, zatražiće dostavljanje svih podataka i dokumenata kojima raspolažu.

„Sagovornici su se saglasili da protok vremena ne smije biti opravdanje za višegodišnje ćutanje i da je neophodno uložiti dodatne napore da bi došli do istine i pravde“, saopšteno je iz Ministarstva.

