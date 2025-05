AMU: Sloboda medija ne smije ostati puka formalnost

Podgorica, (MINA) – Sloboda medija ne smije ostati puka formalnost već mora biti konkretna i ostvariva praksa, obezbijeđena kroz pravnu i institucionalnu zaštitu, ali i kroz unapređenje ekonomskog položaja medijskih radnika, poručili su iz Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

AMU je, povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, izrazila snažnu podršku svim novinarkama i novinarima, kao i medijskim organizacijama koje svoj rad temelje na principima profesionalizma, odgovornosti i javnog interesa.

“Njihov svakodnevni doprinos u traganju za istinom, provjeri činjenica i otvaranju tema koje bi inače ostale van fokusa od ključnog je značaja za javnost i kvalitet društvenog dijaloga”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u vremenu intenzivnih društvenih promjena i globalnih izazova, uloga nezavisnog i odgovornog novinarstva postaje nezamjenjiva – kao zaštita od dezinformacija i propagande, ali i kao glas razuma i savjesti.

U AMU smatraju da je nedopustivo da novinarke i novinari i dalje budu izloženi prijetnjama, pritiscima i fizičkim napadima zbog profesionalnog obavljanja svog posla, bilo da izvještavaju iz zona sukoba ili iz lokalnih sredina gdje se donose odluke od šireg društvenog značaja.

Novinari su, kako se navodi, oči i uši javnosti, često prisutni tamo gdje društvo ne bi imalo pristup da nije njihovog rada.

“Zato novinarske ekipe, bez izuzetka, moraju biti zaštićene – uvijek i svuda”, poručili su iz AMU.

Oni su rekli da sloboda medija ne smije ostati puka formalnost.

“Već mora biti konkretna i ostvariva praksa – obezbijeđena kroz pravnu i institucionalnu zaštitu, ali i kroz unapređenje ekonomskog položaja novinara i medijskih radnika”, kazali su iz AMU.

Prema njihovim riječima, uslovi u kojima rade mnogi mediji u Crnoj Gori, suočeni sa finansijskom nesigurnošću, čine ovu komponentu posebno važnom.

“Neophodno je obezbijediti ne samo političku nezavisnost, već i ekonomsku zaštitu medija, stvarajući održivo okruženje za njihov nesmetan i slobodan rad, bez obzira na veličinu i ograničenja crnogorskog tržišta”, kaže se u saopštenju AMU.

Oni su naveli da ostaju dosljedni u svojoj misiji da jačaju regulatorni okvir, podstiču pluralizam mišljenja, promovišu transparentnost vlasništva nad medijima i unapređuju nivo medijske pismenosti.

“Vjerujemo da sloboda medija nije privilegija, već temeljno pravo koje podrazumijeva i naše pravo da budemo tačno, pravovremeno i objektivno informisani”, zaključuje se u saopštenju.

