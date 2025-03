Ambulanta za biološku terapiju od sjutra na Zlatici

Podgorica, (MINA) – Ambulanta za biološku terapiju Doma zdravlja Glavnog grada (DZGG) od sjutra će raditi u zdravstvenom objektu “Zlatica”.

Kako je saopšteno iz DZGG, ambulanta za biološku terapiju biće preseljenja iz zdravstvenog objekta na Pobrežju u objekat na Zlatici.

Navodi se da će ambulanta raditi po ustaljenom radnom vremenu.

Iz DZGG su kazali da građani sve dodatne informacije mogu dobiti pozivom na broj 19816.

