Ambijent za učešće žena u politici je neprijateljski

Podgorica, (MINA) – Ambijent za učešće žena u politici se u posljednjih nekoliko godina od nepovoljnog pretvorio u neprijateljski, što demotiviše žene da se politički angažuju, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da su političke partije, u prećutnom dogovoru s izbornom administracijom, na nedavno održanim lokalnim izborima, bezobzirno pogazile zakonske odredbe koje uređuju procenat žena na pojedinim listama.

„Ovim je demonstrirano dvolično ponašanje, dok na verbalnom nivou, u javnom prostoru, podržavaju veću zastupljenost žena, iza scene čine sve da se ona ne dogodi“, rekla je Kovačević.

Kako je dodala, s druge strane, u porastu je govor mržnje i rodno zasnovano nasilje nad ženama u politici dok se državne institucije najčešće drže pasivno, pa je kažnjavanje za mržnju i diskriminaciju neefikasno i nedosljedno.

„Gotovo da nema žene u politici ili na bitnijim mjestim odlučivanja koja je imala hrabrosti zagovarati svoje političke stavove da nije bila predmet ogavnih kampanja na društvenim mrežama ili u kvazi medijima“, navela je Kovačević.

Prema njenim riječima, moćne patrijarhalne društvene strukture rade sve da se takvo stanje održava i da se po ovom pitanju ne dese nikakve značajnije promjene.

„Njima se, ne uvijek uspješno, pokušava suprotstaviti progresivna manjina koja svojim radom i zagovaranjem pokušava promijeniti ovo stanje“, rekla je Kovačević.

Kovačević je kazala da je jedan od veoma jasnih ispoljavanja te tendencije i sabotaža reforme izbornog zakonodavstva koja je, kako je navela, pored drugih veoma važnih promjena, trebala poboljšati mehanizme za lakšu i kvalitetniju zastupljenost žena u politici.

Kako je ocijenila, za rješenje problema zastupljenosti žena u politici potrebna je jaka politička volja i snage koje će imati hrabrosti da se otvoreno suprotstave snagama patrijarhata koje smatraju da ženama nije mjesto u politici.

„Ovo prije svega podrazumijeva unapređenje izbornog, medijskog i krivičnog zakonodavstva, ali i etičkih kodeksa, kako bi se osiguralo da se stimulativne odredbe za učešće žena u politici efikasno primjenjuju, a da se mizoginija i govor mržnje efikasno sprečavaju i sankcionišu“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da su ovo ključni zaključci publikacije “Kako poboljšati ambijent za učešće žena u politici?” koju je, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg, pripremio CDT.

Kovačević je navela da je to četvrta publikacija serijala u kome su predočili najznačajnije probleme u vezi izbornog procesa koji se godinama ne žele rješavati.

