Ambasada Ukrajine zahvalila zbog odluke o slanju vojnika

Podgorica, (MINA) – Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori zahvalila je Skupštini Crne Gore na usvajanju odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u sastav misije vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini.

Crnogorska Skupština danas je usvojila odluku kojom se odobrava upućivanje pripadnika VCG u sastav misije vojne pomoći Ukrajini.

“Iskreno smo zahvalni Skupštini Crne Gore na današnjem usvajanju Odluke o upućivanju pripadnika VCG u sastav misije vojne pomoći EU za podršku Ukrajini”, navodi se u objavi ukrajinske ambasade na društvenoj mreži X.

Dodaje se da je to gest pravog prijateljstva koji visoko cijene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS