Ambasada SAD: Radujemo se saradnji sa novom vladom na promovisanju evroatlantskih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori raduje se saradnji sa novom vladom u cilju jačanja NATO partnerstva i promovisanja evroatlantskih vrijednosti u regionu, saopšteno je iz tog diplomatskog predstavništva.

Iz Ambasade su čestitali Crnoj Gori na sprovođenju slobodnih, fer i mirnih parlamentarnih izbora.

“Radujemo se budućoj saradnji sa novom vladom u cilju jačanja našeg NATO partnerstva, unapređenja vladavine prava, promovisanja evroatlantskih vrijednosti u regionu i napretku ka članstvu u Evropskoj uniji”, naveli su iz Ambasade na Tviteru /Twitter/.

