Amandmanom do strožih uslova za posebne savjetnike i šefove kabineta

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica predložio je amandman na Predlog izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji se tiče definisanja antikorupcijskih ograničenja prilikom imenovanja i provjera integriteta za značajne kategorije osoba na najvišim funkcijama, posebno u izvršnoj vlasti.

Iz kabineta Koprivice su saopštili da je taj amandman prihvaćen.

U važećem zakonu, kako su rekli, nijesu bila predviđena bilo kakva ograničenja, niti postupci provjere integriteta u vezi tih osoba koje obavljaju veoma značajne dužnosti i nalaze se na pozicijama uticaja na odlučivanje.

“To je nedopustiv nedostatak sistema na koji je ranije više puta ukazano prilikom međunarodnih evaluacija našeg sistema i antikorupcijskog okvira”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Koprivice su rekli da je poseban kritički osvrt učinjen u preporukama GRECO.

“U cilju jačanja antikorupcijskih mehanizama i provjera, Vlada je utvrdila u Predlogu zakona da za savjetnika predsjednika države, predsjednika i potpredsjednika Skupštine i Vlade, šefa kabineta i zamjenika šefa kabineta ta tri organa vlasti, ne može biti imenovana osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično djelo koje je čini nedostojnim za vršenje javne funkcije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Predlogu zakona utvrđeno da na te funkcije ne može biti postavljena osoba koja je u posljednje tri godine razriješena, suspendovana ili joj je izrečena disciplinska mjera zbog povrede zakona kojima se uređuje sprečavanje korupcije.

Iz kabineta Koprivice su rekli da je Predlogom zakona propisano da na te funkcije ne može biti imenovana osoba za koju je utvrđena povreda odredaba o nedozvoljenom doniranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Kao ni osoba koja se u posljednje tri godine bavila nedozvoljenim lobiranjem, ili koja je u posljednjoj godini bila upisano u registar lobista, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lobiranje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se prije predlaganja, imenovanja, odnosno postavljenja tih osoba, sprovodi postupak provjere integriteta u smislu provjere postavljenih uslova.

“Postupak provjere integriteta vrši se popunjavanjem upitnika i davanjem izjave na propisanom obrascu, od strane kandidata za pomenute funkcije i provjerom podataka iz upitnika i izjave kod Agencije za sprečavanje korupcije, kao i u kaznenoj evidenciji”, dodaje se u saopštenju.

Iz kabineta Koprivice su rekli da obrazac i sadržaj upitnika i izjave za provjeru integriteta utvrđuju organi vlasti koji imenuju, odnosno postavljaju te osobe.

“Ovim Vlada pokazuje posvećen i sistematičan rad na izgradnji i jačanju sistema, koji će biti u potpunosti imun na korupciju i zloupotrebe, kao i jačanju ugleda i čvrstine institucija u koje se ne može ući bez besprekornih filtera”, kaže se u saopštenju.

Na taj način se, kako su naveli iz kabineta Koprivice, obezbjeđuje potpuna usmjerenost javnih politika na opšti interes i garantuje vladavina prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS