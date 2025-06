Aleksić: Religijska pitanja u skladu sa standardima EU

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su crkva i vjerske zajednice odvojene od države, a religijska pitanja regulišu se u skladu sa standardima i pozitivnom praksom Evropske unije (EU), rekao je potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, Budimir Aleksić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Aleksić je danas razgovarao sa savjetnikom za vjerska pitanja pri francuskom Ministarstvu za Evropu i inostrane poslove Žan-Kristof Poselom i ambasadorkom Francuske An Mari Maske.

Aleksić je, upoznajući francusku delegaciju sa određenim pitanjima vezanim za položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori, naglasio da je najnoviji popis stanovništva pokazao da je Crna Gora jedna od najreligioznijih država u Evropi.

On je, kako se navodi, istakao da su crkva i vjerske zajednice odvojene od države i da se religijska pitanja regulišu u skladu sa standardima EU, odnosno onako kako je to najpozitivnija praksa u Uniji.

Aleksić je naglasio da je na tom polju važno držati se principa koje je EU uspostavila.

Posel je kazao da koristi posjetu Crnoj Gori da upozna državu i njenu religijsku raznolikost, kao i da spozna mehanizam komunikacija između Vlade i religijskih zajednica u Crnoj Gori.

On je ukazao na iskustva Francuske na tom polju.

“Sagovornici su se saglasili da je neophodan permanentan dijalog između države i vjerskih zajednica i da je važno da država njeguje specifičan model komunikacije sa vjerskim zajednicama, jer je riječ o jednoj važnoj i osjetljivoj materiji”, zaključuje se u saopštenju.

