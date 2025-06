Albanskom državljaninu 16 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Državljanin Albanije F.T. (58) osuđen je na 16 dana zatvora i novčanu kaznu od 180 EUR zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Kako se navodi, F.T. je dežurna sutkinja odjeljenja u Baru, Dubravka Mažić, izrekla navedene kazne nakon što je u hitnom postupku utvrdila da je u utorak popodne upravljao neregistrovanim vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,53 grama po kilogramu.

“F.T. je, uz kaznu, izrečena i zabrana upravljanja vozilima u od četiri mjeseca”, kaže se u saopštenju.

Iz budvanskog Suda za prekršaje su rekli da je F.T. odmah po izricanju odluke poslat u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanje kazne zatvora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS