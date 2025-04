Albanski državljanin kog potražuje Crna Gora uhapšen u Italiji

Podgorica, (MINA) – Državljanin Albanije A.M. (42), kojeg potražuju crnogorski organi radi izvršenja zatvorske kazne, uhapšen je Italiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici Italije uhapsili A.M. u Torinu, postupajući po međunarodnoj potjernici koju je raspisao podgorički Interpol.

“A.M. za kojim je Crna Gora raspisala potjernicu osuđen je na deset mjeseci zatvora presudom Osnovnog suda u Nikšiću zbog krivičnog djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da slijedi dalja komunikacija između ministarstava pravde Crne Gore i Italije u cilju izručenja A.M. Crnoj Gori.

