Aktuelni Zakon o državljanstvu potencijalni problem za dijasporu u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Aktuelni Zakon o državljanstvu predstavlja potencijalni problem za crnogorski dijasporu u Luksemburgu, konstatovano je na sastanku predsjednika Skupštine Andrije Mandića sa luksemburškim kolegom Klodom Viselom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je sa Viselom razgovarao prilikom Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Evropske unije (EU), koja se održava u Budimpešti.

Mandić je istakao važnost kontinuirane podrške Luksemburga Crnoj Gori na putu ka EU, ističući da Luksemburg, sa pribliznim brojem stanovnika kao Crna Gora, predstavlja pravi primjer uspjeha i evropskog životnog standarda kome teži i Crna Gora.

U saopštenju se navodi da je poseban segment razgovora posvećen temi brojne crnogorske iseljeničke zajednice u Luksemburgu.

„Konstatovano je da aktuelni Zakon o državljanstvu, kojim se oduzima državljanstvo Crne Gore ukoliko osoba prihvati državljanstvo druge države, predstavlja potencijalni problem za našu dijasporu, potencijalno otvarajući mogućnost osporavanja crnogorskog državljanstva za one iseljenike koji su stekli državljanstvo Luksemburga nakon što je taj zakon stupio na snagu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se Mandić i Vesel saglasili da je neophodno da dvije zemlje njeguju veze koje se prvenstveno ogledaju upravo u tim ljudima i da bi izmjena politike državljanstava bila korak u pravom smjeru.

„Visel je naglasio da je i Luksemburg imao slične restriktivne zakone i da je njihovim uklanjanjem prije 20 godina stvorena mnogo bolja društvena slika i da je izmjena tih zakonskih rješenja uticala mnogo na kvalitet života u toj zemlji“, kaže se u saopštenju.

Vesel je, kako se navodi, zaključio da će sa zadovoljstvom posjetiti Crnu Goru u narednom periodu i da će Crna Gora imati punu stručnu podršku kolega iz parlamenta Luksemburga po svim pitanjima, pa tako i po pitanju eventualne izmjene tog zakonskog rješenja.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je na sastanku sa Veselom naglasio da Crna Gora, zahvaljujući uspješno pripremljenoj Reformskoj agendi, ima mogućnost da iskoristi 383,4 miliona EUR iz evropskih fondova, kao i da je nedavni ulazak Crne Gore u sistem SEPA omogućio brža i efikasnija finansijska plaćanja.

Navodi se da je posebno ukazano na značajne rezultate ostvarene krajem prošle godine kada je Crna Gora zatvorila tri važna pregovaračka poglavlja sa EU.

„Cilj je da se do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i da Crna Gora postane prva naredna članica EU 2028. godine“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS