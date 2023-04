Akcija Stop inflaciji u 179 apoteka

Podgorica, (MINA) – Akcija Stop inflaciji počeće narednog četvrtka u 179 apoteka u Crnoj Gori, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, navodeći da će se u antiinflacionoj korpi naći brufen, paracetamol, ljekovi protiv prehlade i hrana za bebe.

Šćekić je na sjednici Vlade kazao da se Ministarstvo zdravlja priključio akciji tako što je, u dogovoru sa Montefarmom i lancima privatnih apoteka, definisalo antiinflancionu korpu koja će sadržati po jedan lijek ili dijetetski proizvod iz svake od 15 grupa koje su napravljene.

“Na listi su brufen, paracetamol, ljekovi protiv kašlja i prehlade, hrana za bebe i slično”, naveo je Šćekić.

Akcija će, kako je kazao, početi sljedećeg četvrtka i trajaće do 30. juna, sa mogućnošću proširenja.

Šćekić je zahvalio svim lancima koji su se odazvali akciji i pozvao ostale apoteke da se priključe.

Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović kazao je da je to sjajna vijest za sve građane Crne Gore.

“Hvala svim kompanijama koje su učestvovale u ovoj akciji. To je društveno odgovorno poslovanje. Ovo je svijetli primjer saradnje Vlade i privrede i ovakve rezultate ne bilježi nijedna država u Evropi”, poručio je Đurović.

