Air Montenegro: Moguća manja kašnjenja u redovnom saobraćaju

Podgorica, (MINA) – U redovnom saobraćaju Air Montenegra, usljed tehničkog problema na jednom od aviona, do kraja dana i sjutra, moguća su manja kašnjenja, saopšteno je iz te kompanije.

Oni su naveli da mali broj putnika neće biti u mogućnosti da danas putuje planiranim letom zbog razlike u raspoloživim sjedištima.

Kako se dodaje, bezbjednost putnika i posade je apsolutni prioritet Air Montenegra.

„Iz tog razloga, preduzeli smo sve neophodne mjere kako bismo situaciju riješili na odgovoran način, uz strogo poštovanje svih sigurnosnih procedura“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će svim putnicima koji danas ne budu prevezeni biti obezbijeđeno odgovarajuće obeštećenje, uz punu podršku i asistenciju Air Montenegro tima.

„Air Montenegro se izvinjava zbog neprijatnosti i zahvaljuje svim putnicima na razumijevanju. Radimo na tome da saobraćaj vratimo u redovan tok u najkraćem mogućem roku“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS