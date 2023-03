Adžića zakon obavezuje da suspenduje optužene za policijsku torturu

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) pozvala je ombudsmana Sinišu Bjekovića da upozori ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića na njegovu zakonsku obavezu da suspenduje inspektore optužene za policijsku torturu.

Iz te nevladine organizacije su saopštili da su Bjekovića pismom zamolili da Adžića upozori na njegovu obavezu da primijeni zakon i suspenduje policijske inspektore optužene za iznuđivanje iskaza primjenom teškog nasilja prema Marku Boljeviću.

“To smo učinili pošto smo se prethodno bezuspješno obratili i Adžiću i predsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću, apelujući na njih da poštuju Zakon o unutrašnjim poslovima koji nalaže suspenziju”, kazali su iz HRA.

Oni su naveli da je teško povjerovati da ministar vlade jedne demokratske države, koji pritom dolazi iz političke stranke građanskog usmjerenja (URA) prkosi međunarodnom standardu ljudskih prava.

Taj međunarodni standard, kako su pojasnili, zahtijeva da svaki državni službenik protiv koga se pokrene postupak zbog torture bude odmah udaljen s funkcije.

“Zakon o unutrašnjim poslovima od ministra zahtijeva da suspenduje svakog službenika protiv koga je pokrenut postupak zbog bilo kojeg krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, pa je zapanjujuće da on ne poštuje tu jasnu zakonsku obavezu”, kazali su iz HRA.

Kako su dodali, postavlja se pitanje da li bi Adžić proizvoljno zadržavao u službi i policajce optužene za šverc droge ili cigareta, ubistvo ili krađu državne imovine, ili smatra da je samo iznuđivanje iskaza u policiji nešto što u principu treba tolerisati.

Iz HRA su podsjetili da je Adžić u utorak u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti, izjavio kako ne želi da suspenduje inspektore okrivljene za torturu jer bi time “urušio proces rada”.

“Oni (inspektori) su i jutros viđeni na ulicama Podgorice kako legitimišu ljude, kako su nas obavijestili građani zainteresovani za uspostavljanje vladavine prava u državi”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, početkom mjeseca je jedan od okrivljenih inspektora, Nemanja Vujošević, koji je morao biti suspendovan još u martu prošle godine kada je optužen, čak dva puta nastupio na televizijama kao predstavnik policije.

Iz HRA su kazali da se tako i saznalo da do suspenzije nije došlo, uprkos zahtjevu za njegovu suspenziju koji je Uprava policije ministru dostavila u julu prošle godine.

Oni su poručili da se solidarišu sa Boljevićem i njegovom porodicom, kao i sa svim drugim žrtvama policijske torture.

“Smatramo da je ne samo nezakonito, već i krajnje bezobzirno prema žrtvama ohrabrivati optužene za torturu onako kako se to danas čini s najvišeg nivoa vlasti u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili da se na prethodnom ročištu u postupku po optužbama za torturu Boljevića nijesu pojavili optuženi inspektori kriminalističke policije, osim inspektora Dalibora Ljekočevića koji je u pritvoru pod optužbom da je trgovao drogom, pa je prinudno doveden.

Kako su iz HRA naveli, nije se pojavio ni bilo ko od njihovih advokata, kao ni nadležna državna tužiteljka, a izostanak nijesu opravdali.

“Nadležna sutkinja zatim nikoga nije kaznila zbog neopravdanog odsustva, iako je to bilo već četvrto ročište koje je odloženo, pa suđenje već skoro godinu dana nikako da počne”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da su policijski inspektori Danilo Grbović, Vujošević, Ljekočević, Bojan Vujačić i Ivan Peruničić optuženi da su Boljevića mučili elektro-šokerima, udarali bokserskim rukavicama, bejzbol palicama i pesnicama u gornji dio tijela i po tabanima.

Kako su naveli iz HRA, policijski inspektori su optuženi i da su Boljeviću prijetili ubistvom i repetiranjem pištolja pored glave, da su ga davili, ponižavali, napisali oproštajno pismo upućeno njegovoj porodici i prijetili mu da će mučiti i ubiti njegovu porodicu, kao i djevojku.

