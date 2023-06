Adžić: Spajićeva poruka ne mora biti prepreka za dogovor

Podgorica, (MINA) – Poruka lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića, da neće sa Građanskim pokretom (GP) URA pregovarati o novoj Vladi, ne mora da bude prepreka za dogovor, ocijenio je potpredsjednik URA-e i ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić.

On je Televiziji Vijesti rekao da GP URA i Demokratska Crna Gora, koje su zajedno nastupile na parlamentarnim izborima u nedjelju, mogu odvojeno pregovarati o Vladi, ali da će biti na istom fonu kada su interesi Crne Gore u pitanju.

Adžić je naveo da od PES-a zavisi hoće li ih zvati u Vladu, ali da GP URA, svakako, nikad nije čekao da neko drugi za njih vodi procese.

On je poručio da Vlada treba što prije da bude formirana i da građani ne smiju da trpe zbog određenih političkih kalkulacija kojih će, kako je kazao, sigurno biti.

Adžić je, komentarišući poruku Spajića da sa njima neće razgovarati, naveo da ako se sve to svede na političku borbu, onda bi se vrlo lako mogli dogovoriti.

„Sve što je rečeno u žaru političke borbe znate da je i do sada prolazilo bez nekih većih posljedica u daljoj komunikaciji”, rekao je Adžić.

On je naveo da nadležne institucije treba da rade svoj posao nakon izbora, aludirajući na slučaj Do Kvon – Spajić, prenosi Portal Vijesti.

“Vjerujem da će biti određenih interesantnih saznanja i za građane Crne Gore, tako da ja ne bih sada komentarisao ni ko će biti potencijalni kandidat za premijera“, kazao je Adžić.

On je dodao da će se to vidjeti nakon što formalno budu proglašeni rezultati izbora, nakon što se konstituiše parlament i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović da mandat potencijalnom premijeru.

„Tako da ja bih malo sačekao kada je to u pitanju”, rekao je Adžić.

Upitan očekuje li da GP URA dobije poziv PES-a na pregovore, on je kazao da ne može da se miješa bilo kome „u ono što su njihove želje i naumi“.

„Mi nikad do sad nijesmo čekali da neko drugi za nas vodi proces. Mi nećemo opstruirati proces, spremni smo da participiramo u bilo kojoj Vladi koja je na stanovištima evropske, ekološke i demokratske Crne Gore”, rekao je Adžić.

Na pitanje misli li da će URA biti dio nove vlade, on je odgovorio da “ukoliko želi taj neko, ko bude sjutra dio vlasti, nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i da snažno nastavimo sa ekonomskim rastom, URA će svakako biti dio te vlasti”.

“Ukoliko neko bude želio neke druge stvari, povratak nečega protiv čega smo se borili, mi svakako nećemo participirati u tome”, kazao je Adžić.

