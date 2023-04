Adžić: Razriješeno ubistvo u naselju Šteke

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da je razriješeno ubistvo koje se prije nekoliko dana dogodilo u naselju Šteke.

Tijelo muške osobe pronađeno je u subotu u tom naselju nadomak Podgorice. U muškarca su ispaljena tri hica, a njegovo tijelo je potom zapaljeno u šumi.

Adžić je, na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, čestitao ljudima koji su učestvovali u razrješavanju tog slučaja.

“Mogu reći da je monstruozno ubistvo, koje se desilo prije nekoliko dana, upravo razriješeno”, rekao je Adžić.

On je kazao da se vidi efikasan rad institucija.

“Kada postoji volja, jasno je da se vrlo često dolazi do počinioca djela”, saopštio je Adžić.

