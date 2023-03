Adžić: Nastavljamo još snažnije borbu protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da će borba protiv organizovanog kriminala biti još snažnije nastavljena i poručio da niko nije jači od države.

On je rekao da očekuje da će sa pristizanjem novih informacija imati preciznije podatke koje su osobe na neki način pomagale kriminalnim organizacijama.

“Ovo će biti prilika da se konačno crnogorske institucije oslobode od upliva kriminalnih grupa u njima. Nastavljamo još snažnije, ovo je opsežna akcija, obuhvatila je veliki broj osoba”, naveo je Adžić.

On je kazao da su neke osobe već procesuirane, a neke će uskoro biti.

“Slijedi jedan izazovan period pred našim institucijama i bolan, ali koji moramo proći”, rekao je Adžić.

On je poručio da politička volja da se nastavi borba protiv organizovanog kriminala postoji i da je neupitna.

“Postoji i spremnost naših međunarodnih partnera da nam pomognu. Očekujem da će rezultati biti još uspješniji i značajniji”, naveo je Adžić.

On je kazao da je posjeta Briselu izuzetno značajna.

“Ohrabreni smo da borbu koju smo započeli protiv organizovanog kriminala i korupcije nastavimo u punom kapacitetu, da damo sve od sebe da ono što su započete reforme i što smo najavili prije godinu sada sprovedemo do kraja”, naveo je Adžić.

On je zahvalio predstavnicima Evropske komisije na uloženim naporima i trudu, ali i informacijama koje su dostavili, a bez kojih ne bi ovako efikasno mogli voditi borbu protiv svih oblika kriminala.

“Ovo predstavlja jednu vrstu prekretnice kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala”, naveo je Adžić, poručujući da niko nije jači od države.

On je rekao “da se pokazalo da je kriminal izuzetno ukorijenjen u našim institucijama”.

