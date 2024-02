Adžić na čelu barskog odbora LP

Podgorica, (MINA) – Slavica Adžić jednoglasno je izabrana za novu predsjednicu Opštinskog odbora Liberalne partije (LP) Bar, saopšteno je iz LP.

Oni su rekli da je izborna konvencija barskog LP održana u Starom Baru a poručeno je da baš sa tog mjesta kreće novi liberalni talas za Bar i za Crnu Goru u novom vremenu.

Adžić je poručila da kod liberala prepoznaje ideje emancipacije i napretka društva uz istovremeni patriotizam.

Prema njenim riječima, LP nudi novu energiju koje crnogorsko društvo traži u ovom vremenu kada su građani umorni od praznih obećanja o boljem životu.

“Sistemske mjere i konkretna rješenja kojim se nudi zdrav razvoj modernog društva, ekonomski prosperitet ali i pristup koji promoviše kulturu dijaloga i baštini različitosti među nama, jedinstvena su ponuda i koja razumije da je uloga države da obezbijedi dostojanstvo svakom čovjeku”, kazala je Adžić.

Ona je rekla da su barski liberali otvoreni za saradnju sa političkim partnerima koji dijele identične programske ciljeve i ideje ali i strateški okvir za budućnost grada i svih njegovih građana.

Predsjednik LP Vatroslav Belan kazao je da su liberali jedan tim i da ne grade kult ličnosti već dajus slobodu svakom pojedincu da se ostvari kroz svoje najbolje kvalitete.

On je dodao da LP trasira novi put za liberale i sve progresivne snage u državi.

“A gdje je logičnije da napravimo prvi korak na tom putu nego u slobodarskom i građanskom Baru koji je jedan od ključnih stubova i pokretački motor naše partije”, kazao je Belan.

